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Yunanistan, Switchblade İHA Alımı İçin Hazırlık Yapıyor

Yunanistan, ABD'den Switchblade tipi İHA satın almak üzere hazırlık yapıyor. Detaylar ve maliyet bilgisi haberde.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 15:56
Yunanistan, Switchblade İHA Alımı İçin Hazırlık Yapıyor

Yunanistan, ABD'den Switchblade İHA Alımına Hazırlanıyor

Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan görüşmeler sonucunda Switchblade tipi mini insansız hava aracı (İHA) almayı planladığı bildirildi. Bu alıma ilişkin detaylara, Kathimerini gazetesinin haberinde yer verildi.

İHA'ların Kullanım Amacı

Edinilen bilgilere göre, Yunanistan Savunma Bakanlığı, bu İHA'ların Özel Hareket Komutanlığı tarafından kullanılacağını duyurdu. İHA'ların stratejik önemi, özellikle son dönemlerdeki uluslararası gelişmeler ve güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda artıyor.

Maliyet ve Süreç

Ukrayna'daki çatışmalardan elde edilen deneyimlerin de etkisiyle bu alımın yapılmasına karar verildiği belirtiliyor. Söz konusu İHA'ların toplam maliyetinin 75 milyon dolar civarında olacağı öngörülüyor.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, 15 Eylül'de yaptığı açıklamada, ülkenin 20 yıllık silahlanma programının detaylarının Başbakan Kiryakos Miçotakis ile paylaşılacağını ve ardından Yunan Parlamentosu'na sunulacağını belirtti. Program, hükümetin Dış Politika ve Savunma Kurulu tarafından onaylanacak.

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