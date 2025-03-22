Yunus Emre Enstitüsü'nden Fas'ta Engellilere Özel İftar Daveti

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği himayesinde düzenlediği iftar programıyla engellilere özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Hayırsever iş adamlarının desteğiyle şekillenen bu anlamlı organizasyon, Fas'ın başkenti Rabat'ta büyük bir katılımla gerçekleşti.

İftar Programına Büyük İlgi

Büyükelçilik konutunda düzenlenen iftar programına Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç, Azerbaycan'ın Rabat Büyükelçisi Nazım Samadov, Kazakistan'ın Rabat Büyükelçisi Saulekul Sailaukyzy ve 6. Muhammed Ulusal Engelliler Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Said Bakkal da katıldı. Etkinlikte ayrıca Rabat YEE Koordinatörü Reha Ermumcu, iş adamları ve 6. Muhammed Dayanışma Vakfı çatısı altındaki yaklaşık 100 engelli birey ile refakatçileri yer aldı.

Geleneksel İftarın Anlamı

YEE'nin geleneksel hale getirdiği iftar programı, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Büyükelçi Kılıç, yaptığı konuşmada, "Derin tarihi ve kültürel bağlara sahip Türk ve Fas halkları arasındaki kardeşlik ve dayanışmanın bir yansıması olan bu iftar programının artık bir geleneğe dönüşmüş olmasından çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı. Kılıç, 21 Mart'ın özel bir tarih olduğunu ve bu günün Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü olduğunu hatırlatarak, engelli bireylere destek olmanın önemine değindi.

Engelli Bireylere Destek Mesajı

Büyükelçi Kılıç, engelli bireylerin karşılaştığı zorluklar konusunda daha duyarlı ve bilinçli bir toplum oluşturmanın herkesin sorumluluğu olduğunu ifade etti. Programın sonunda, engelli bireylere, ailelerine ve refakatçilerine ödüller verildi.

Faslı Sanatçılarla Renkli Anlar

İftar programı, Faslı müzik grubunun dinletisiyle devam etti. Rabat YEE Koordinatörü Reha Ermumcu, iftar programının 2017'den bu yana geleneksel olarak yapıldığını belirterek, tüm katılımcılara ve sponsorlara teşekkür etti.

Barış Temennileri

Büyükelçi Kılıç, konuşmasında İsrail’in Filistin’deki zulmünü kınayarak, Ramazan ayında tüm İslam âlemine huzur ve barış dileğinde bulundu. "Filistinli kardeşlerimizin güvenli, huzurlu ve bağımsız bir yaşam sürmelerini diliyoruz." ifadelerini kullandı.