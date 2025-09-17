Yurdakul: Terörsüz Türkiye Devlet Politikası Haline Geldi

MHP'li Yurdakul, 'Terörsüz Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleriyle devlet politikası olduğunu söyledi; şehit ve gaziler 'kırmızı çizgi' olarak vurgulandı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 17:48
Beytepe'de 3713 Terörle Mücadele Kahramanları Derneği şubesi açıldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, 3713 Terörle Mücadele Kahramanları Derneği'nin Beytepe şubesinin açılışında yaptığı konuşmada, partinin kuruluş amacını ve şehit-gazi hassasiyetini vurguladı.

Yurdakul, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de başlattığı Terörsüz Türkiye, bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleriyle bir devlet politikası haline gelmiştir. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim kırmızı çizgimizdir."

"Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim kırmızı çizgimizdir."

Yurdakul, dernek açılışına katılan gazilerle bir araya geldiğini, şehit aileleri ve gazilerin MHP için özel bir önem taşıdığını belirtti. Ayrıca katılımcılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye güven ve inançlarını sürdürmelerini istedi: "Sizlerden tek istirhamımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve liderimiz Devlet Bahçeli'ye olan güvencinizi, inancınızı devam ettirmenizdir."

Derneğin açılmasına katkı sunanlara teşekkür eden Yurdakul'un konuşması, partinin vatanın bölünmez bütünlüğü ve Türk milletinin birlik ve beraberliği yönündeki tavrını bir kez daha ortaya koydu.

3713 Terörle Mücadele Kahramanları Derneği Başkanı Okan Özalp ise Terörsüz Türkiye sürecini sabır ve metanetle takip ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Derneğimiz, Terörsüz Türkiye sürecinin en başından bu yana devlet ricalimiz ile bizzat görüşme halindedir ve bu yüzden en başından beri desteklemektedir. Yeter ki daha fazla şehit ve gazi vereceğimiz, kardeşi kardeşe kırdıran dış güçlerin oyunlarını bozalım ve bu barış ortamından elde edilen insan ve mali kaynakları daha müreffeh bir medeniyet olma yolunda değerlendirelim. Şanlı ecdada ve iz takipçisi biz şehit ve gazilere verilecek en büyük ödül budur."

Açılışa, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ile şehit yakınları ve gaziler de katıldı.

