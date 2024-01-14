Yürekleri sızlatmıştı! Şehit babasından acı haber: Mehmet Kılıç hayatını kaybetti

Fırat Kalkanı Harekatı’nda, 8 Şubat 2017 tarihinde Suriye’nin El Bab kentinde DEAŞ’lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılıç’ın babası Mehmet Kılıç, oğlunun şehadet haberini aldığı sırada çekilen fotoğrafıyla Türkiye’nin yüreğini dağlamıştı. Şehit babası Mehmet Kılıç, oğlunun ardından 7 yıl sonra hayatını kaybetti.

OĞLUNUN ŞEHİT HABERİNİ ALDIĞI AN





Şehit Uzman Çavuş Gökhan Kılıç, şehit olduğu gün henüz 3 aylık evliydi. Kılıç’ın şehadet haberi, babası Mehmet Kılıç’a verildi. Baba Mehmet Kılıç, oğlunun şehit olduğunu öğrenince yıkıldı. Kılıç’ın o anki bakışı, fotoğraf karesine yansıdı. Fotoğraf, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Baba Mehmet Kılıç, oğlunun şehadetinin ardından, "Oğlum şehit olduktan sonra Zeynep Hüma Kılıç ismini verdiğimiz bir de kız çocuğu oldu. Şimdi 2 yaşında. Oğlum vatan ve bayrak için kızını hiç görmedi. Vatan sağolsun" demişti.

CENAZESİNE YOĞUN KATILIM

Baba Mehmet Kılıç, 14 Ocak 2024 tarihinde hayatını kaybetti. Kılıç’ın cenazesi, Buruk Mezarlığı’nda düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene, Kılıç’ın ailesi, yakınları, şehit aileleri, askeri ve sivil yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, Kılıç’ın tabutuna Türk bayrağı sarıldı. Kılıç’ın yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kılıç’ın cenazesi, dualar eşliğinde defnedildi.