DOLAR
40,59 0%
EURO
46,43 -0,11%
ALTIN
4.309,67 -0,92%
BITCOIN
4.816.039,1 -1,35%

Yurt Genelinde Yağışlı Hava Etkisini Gösterecek

Yarın başlayan yağışlı hava, Türkiye’nin birçok bölgesinde etkili olacak. Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 15:35
Yurt Genelinde Yağışlı Hava Etkisini Gösterecek

Yurt genelinde yarından itibaren yağışlı hava etkisini göstermeye başlayacak. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri için 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağışlı hava hakim olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yarın ve hafta sonu için beklenen hava durumuna dair açıklamalarda bulundu.

Çelik, ülke genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların, yarından itibaren batı ve iç bölgelerde kademeli olarak mevsim normallerine döneceğini bildirdi. Sıcaklıkların Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde kalacağını belirten Çelik, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar 4 ila 5 derece düşmesine rağmen mevsim normalleri üzerinde devam edecek." şeklinde konuştu.

Özellikle Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde önümüzdeki 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak geçişleri görüleceğini vurgulayan Çelik, 3 büyükşehirde hava durumu hakkında da bilgi verdi.

Ankara'da 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak beklendiğini ifade eden Çelik, "Yarın akşam saatlerinde Ankara'da yer yer kuvvetli gök gürültülü yağış yaşanabilir. Dolu yağışları da görülebilir." dedi. Ankara'da sıcaklıkların 40 derecelerden 36 dereceye düşeceğini belirten Çelik, "Hafta sonunda en yüksek sıcaklık 32 ila 33 dereceye inecek." bilgisini verdi.

İstanbul’da yarın parçalı bulutlu havanın hâkim olacağını belirten Çelik, "Cumartesi ve pazar günü kısa süreli sağanak geçişleri bekliyoruz. İstanbul'daki en yüksek sıcaklık ise 30 derece civarında seyredecek." diye konuştu.

İzmir’de ise yağış beklenmediğini, en yüksek sıcaklığın 34 ila 36 derece arasında kalacağını kaydetti.

Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağışlı hava hakim olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim...

Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağışlı hava hakim olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, yarın ve hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağışlı hava hakim olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim...

Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağışlı hava hakim olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, yarın ve hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

Kredi Kartı Borçları İçin Yeni Faiz Müjdesi: 1 Ağustos'tan İtibaren İndirimler Başlıyor

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

Ziraat Bankası, Konut Kredisi Faizlerini Düşürdü: Milyonlarca Vatandaşa Müjdeli Haber

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kredi Kartı Borçları İçin Yeni Faiz Müjdesi: 1 Ağustos'tan İtibaren İndirimler Başlıyor
2
Uzlaştırma Yöntemi ile 1.7 Milyondan Fazla Dosyada Çözüm Sağlandı
3
Uysal'dan Babacan'a Ziyaret: 'Terörsüz Türkiye' Hedefi Konuşuldu
4
Konya'dan Filistin'e Destek: Öğrencilerden Anlamlı Açıklama
5
Adalet Bakanlığı'ndan 5 Bin İstihdam Müjdesi! KPSS 70 Puanla Başvurular Başlıyor
6
ABD'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç İçin Cenaze Namazı Kılındı
7
Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Yeni açıklandı! Emlak Vergisi Yüzde 1000 Zamlandı!

ABD'nin Yüzde 50 Vergi Kararı Piyasalarda Şok Etkisi Yarattı

Adalet Bakanlığı'ndan 5 Bin İstihdam Müjdesi! KPSS 70 Puanla Başvurular Başlıyor

Ziraat Bankası, Konut Kredisi Faizlerini Düşürdü: Milyonlarca Vatandaşa Müjdeli Haber

Aile Bakanlığı'ndan Acil Destek Müjdesi: Milyonlar IBAN'a akacak

TBMM'de Eski Araçlara ÖTV Muafiyeti Teklifi!

Kredi Kartı Borçları İçin Yeni Faiz Müjdesi: 1 Ağustos'tan İtibaren İndirimler Başlıyor

Bakan Işıkhan, Yüzde 11 Zam Teklifinin Perde Arkasını Açıkladı

Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam