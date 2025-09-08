Yusuf Tekin: 'Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan' ile 18 milyon öğrenci dersbaşı

Bakan Tekin: 'Yeşil Vatan' müfredatı orman yangınlarıyla önemini bir kez daha gösterdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin açıklamasında, mirasçısı olduğumuz medeniyet değerlerinden hareketle çevremize karşı sorumlulukların gereğini yerine getirmek amacıyla müfredata ekledikleri 'Yeşil Vatan' bilincinin, bu yaz yaşanan orman yangınlarıyla bir kez daha hayati önem kazandığını belirtti.

Tekin, bu yükümlülüğün tezahürü olarak bu yıl ilk dersi 'Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan' temasıyla işleyeceklerini açıkladı. Bakan, paylaşımını ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptı.

Yaklaşık 18 milyon öğrencinin dersbaşı yaptığını bildiren Tekin, eğitim yılı hazırlıklarına ilişkin şu verileri paylaştı: 185 milyondan fazla ücretsiz ders kitabımız, 742 binden fazla dersliğimiz, 1,2 milyon öğretmenimiz ve eğitim çalışanımız, 70 bini yeni olmak üzere toplam 123 bin temizlik personelimiz yeni dönem için hazır.

Tekin, gerçek bilgi ve erdemin insanlara, canlılara, çevreye ve inançlara saygı gösteren; bilgiyi beceriye dönüştüren, ahlakla ve merhametle taçlanan bir anlayış olduğunu vurguladı. Ailesine, çevresine ve ülkesine karşı ödevlerini bilen bir neslin, yarının Türkiye'sine armağan edilecek en değerli hazine olduğunu ifade etti.

'Eğitim, ancak davranış ve yaşamla birleştiğinde insanı yücelten bir güç olur'