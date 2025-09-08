Yusuf Tekin: 'Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan' ile 18 milyon öğrenci dersbaşı

Bakan Yusuf Tekin, 'Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan' temasıyla 18 milyon öğrencinin dersbaşı yaptığını; 'Yeşil Vatan' bilincinin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 11:23
Bakan Tekin: 'Yeşil Vatan' müfredatı orman yangınlarıyla önemini bir kez daha gösterdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin açıklamasında, mirasçısı olduğumuz medeniyet değerlerinden hareketle çevremize karşı sorumlulukların gereğini yerine getirmek amacıyla müfredata ekledikleri 'Yeşil Vatan' bilincinin, bu yaz yaşanan orman yangınlarıyla bir kez daha hayati önem kazandığını belirtti.

Tekin, bu yükümlülüğün tezahürü olarak bu yıl ilk dersi 'Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan' temasıyla işleyeceklerini açıkladı. Bakan, paylaşımını ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptı.

Yaklaşık 18 milyon öğrencinin dersbaşı yaptığını bildiren Tekin, eğitim yılı hazırlıklarına ilişkin şu verileri paylaştı: 185 milyondan fazla ücretsiz ders kitabımız, 742 binden fazla dersliğimiz, 1,2 milyon öğretmenimiz ve eğitim çalışanımız, 70 bini yeni olmak üzere toplam 123 bin temizlik personelimiz yeni dönem için hazır.

Tekin, gerçek bilgi ve erdemin insanlara, canlılara, çevreye ve inançlara saygı gösteren; bilgiyi beceriye dönüştüren, ahlakla ve merhametle taçlanan bir anlayış olduğunu vurguladı. Ailesine, çevresine ve ülkesine karşı ödevlerini bilen bir neslin, yarının Türkiye'sine armağan edilecek en değerli hazine olduğunu ifade etti.

'Eğitim, ancak davranış ve yaşamla birleştiğinde insanı yücelten bir güç olur'

Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitim başta olmak üzere Türkiye için yaptığı yatırımların Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğini ve nesillerin yetiştirilmesinde güç kazandıracağını belirtti. Bu güçlü adımların, uluslararası alanda da karşılık bulan ve eğitime milli ve yerli bir bakış kazandıran Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

Öğrencilerin öncelikli görevinin iyi insan olmayı öğrenmek olduğunu vurgulayan Tekin, "Her ders, her satır ve her öğreti, sizi sınavlarda başarılı kılmaktan öte, hayatın her sahnesinde dirayetli, adaletli ve yetkin kılacak bir karaktere taşımak içindir. Eğitim ancak davranış ve yaşamla birleştiğinde insanı yücelten bir güç olur." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin öğrenci karakterlerinin mimarları olduğuna dikkat çeken Tekin, "Her sözünüz, her davranışınız bir yavrumuzun ruhunda bir ışık yakabilir, onu karanlıkta yolunu bulacak bir varlık haline getirebilir. Bu yolculukta başarı, erdem, değer ve eylem ile ölçülür." dedi. Tekin, milli, manevi ve insani değerlerden ilham alarak her çocuğun potansiyelini keşfetmesini ve millete faydalı bireyler olarak yetişmesini amaçladıklarını kaydetti.

Bakan Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, medeniyet değerlerini koruyup çağın ihtiyaçlarıyla buluşturmanın en büyük vazife olduğunu belirtti. Gayelerinin köklerinden beslenen, kendi özünden güç alan, cesaretli, vatansever ve şahsiyet sahibi nesiller yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Son olarak Tekin, NSosyal hesabından yaptığı videolu paylaşımda "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile 'Her Çocuk Bir Fidan İlk Ders Yeşil Vatan' diyor, daha yeşil bir gelecek için el ele yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

