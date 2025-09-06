Yusuf Tekin: İmam Hatipler Türkiye'nin Demokrasi Simgesi — 22. Kurultay, Gaziantep

Yusuf Tekin, 22. İmam Hatipliler Kurultayı'nda Konuştu

Gaziantep'te ÖNDER ev sahipliğinde düzenlenen açılışta mesajlar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin ev sahipliğinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 22. İmam Hatipliler Kurultayı'nın açılışında yaptığı konuşmada kurultayın hayırlı olmasını diledi.

Tekin, imam hatiplerin Türkiye'deki varlığını ve mücadelesini ülkenin demokratik siyasal yaşamının bir göstergesi olarak nitelendirdi. Konuşmasında, demokrasi ve insan haklarının genişlediği dönemlerde imam hatiplerin önünün açıldığını vurguladı.

Konuşmadan öne çıkan ifadelerden bazıları şöyle:

“Ben bir imam hatip mezunu kardeşiniz olarak, Türkiye'de imam hatip mücadelesi ve imam hatiplerin varlığını aslında Türkiye'de demokratik siyasal yaşamın bir göstergesi olarak kabul ediyorum. Diğer hususların yanında ve bu hususun da altını ısrarla çizmek istiyorum. Bizim imam hatiplerin mücadelesi, Türkiye'de demokrasinin sıkıştığı anlarda imam hatiplerin üzerindeki baskının arttığını, Türkiye'de demokrasinin ve insan haklarının güvence altına alındığı dönemlerde imam hatiplerin önünün açıldığını hep beraber görüyoruz. Aslında üniversite okulları Türkiye'de bu anlamda demokratik siyasal yaşamın niceliği açısından da bir turnusol kağıdı.”

Tekin, Cumhurbaşkanının imam hatiplerle ilgili tutumuna da vurgu yaparak, “Sayın Cumhurbaşkanımız, imam hatip mezunu olarak imam hatipler konusunda hassas ama çok daha büyük bir hassasiyeti, Türkiye'de bütün çocukların dünyadaki en iyi eğitime kavuşması için varıyla yoğuyla çalışan bir siyasi lider.” dedi.

Gazze'deki insani tabloya dikkat çeken Tekin, uluslararası raporlara göre 19 bin 423 çocuğun hayatını kaybettiğini; bunlardan yaklaşık 1.000'inin bir yaşın altında bebek olduğunu ve Ekim 2023'ten itibaren her 52 dakikada bir çocuğun yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Tekin, Filistin davasına ilişkin duygularını ve eleştirilere yönelik değerlendirmesini şöyle aktardı:

“Biz Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber çocukluğumuzdan, gençliğimizden itibaren Filistin davasını savunarak, Filistin'deki insanların haklarını savunarak büyüdük. Biz Filistin'in haklarını, Filistin'deki Müslümanların haklarını savunurken Yahudiler ile İsrail ile ilişki kuran, onlarla dostluk kuranlar bugün bizleri Filistin konusunda eleştiriyorlar. Ben bu vesileyle bunun bir kez daha altını çizmek istiyorum. Filistin'deki çocuklara yaptıkları zulüm yetmedi. Onunla tatmin olmayan İsrail de bugün aynı şekilde Suriye'de de Suriye'deki çocukların da eğitim öğretim hakkını elinden alacak, onların yaşam hürriyetini elinden alacak eylemler içerisinde. Ben bunu bir hakkı teslim etmek adına, Cumhurbaşkanımızın Filistin davasına sahip çıkma vurgusunu bir kez daha bir Müslüman olarak buna şehadet etmek için bu hususun altını çizmek istedim.”

Çocukların ve insanların haklarını savunmanın önemine değinen Tekin, çocukların bilinçlendirilmesi çabaları nedeniyle muhalefet tarafından eleştirildiklerini belirtti ve şu ifadeyle eleştirileri sert bir dille ele aldı:

“Çocuklarımızın bu konuda bilinçlenmesini istediğimiz için muhalefet tarafından yerden yere vurulduk. Bunu hatırlatmak zorunda hissediyorum kendimi. Çünkü bizi o gün eleştiren, 'Ne alakası var Gazze'deki çocuklarla bizim çocuklarımızın, ne alakası var Gazze'de yaşananlarla Çanakkale'nin?' diye bizi eleştirenler bugün Sayın Cumhurbaşkanımızı Filistin konusunda duyarsızlıkla eleştiriyor. Ben bunu sizin şehadetinize, sizin vicdanınıza emanet ediyorum. Bu kadar ahlaksızca bir ikilem hayatımda görmedim.”