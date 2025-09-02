Yusuf Tekin Şam'da Muhammed Terko ile Görüştü

Resmi temaslar ve eğitim işbirliği görüşmeleri

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Suriye'nin başkenti Şam'da, Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Terko ile bir araya geldi.

Bakan Tekin ve beraberindeki heyet, Şam Uluslararası Havalimanı'nda, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu, Suriye Eğitim Bakanı Terko ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından karşılandı.

Bakan Tekin, Şam'da Eğitim Bakanlığı binasında mevkidaşı Terko ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik adımları ele aldı.

Resmi görüşmelerin ardından Bakan Tekin ve beraberindeki heyetin Emevi Camisi ile Süleymaniye Tekkesi'ni ziyaret etmesi bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Suriye'nin başkenti Şam'da, Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Terko (solda) ile bir araya geldi. Bakan Tekin ve beraberindeki heyet, Şam Uluslararası Havalimanı'nda, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu, Suriye Eğitim Bakanı Terko ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından karşılandı.