Yusuf Tekin: Sendika Özgürlüğü Serbest, Ancak 18 Milyon Öğrencinin Eğitimi Öncelikli

Seminerde birlik, uyum ve görev bilinci vurgulandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "İl Hukuk Hizmetleri Birim Yetkilileri Hizmet İçi Eğitim Semineri"nde konuştu. Seminerde Bakanlık yetkilileri ile MEB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Emir Hasan Arslantaş ve MEB personeli hazır bulundu.

Tekin, bakanlığın büyük bir yapıya sahip olduğunu belirterek toplamda yaklaşık 1 milyon 200 bin öğretmen ve 18 milyon öğrencinin bulunduğunu hatırlattı. Seminerin amacını, yapılan işleri doğru anlatmak ve bakanlık içi uyumu sağlamak olarak açıkladı.

Hak, hürriyet ve adalet dengesi

Bakan Tekin, görevi devraldıkları öğrencilerin hak ve hürriyetlerinin korunmasının, sağlıklı bir eğitim ortamının sağlanmasının olmazsa olmaz olduğunu ifade etti. Sendikal faaliyetlerin anayasa ve kanunlarla güvence altında olduğunu belirten Tekin, bu konuda bakanlığın sendikal örgütlenme ve faaliyetlere kolaylık sağlama sorumluluğunu üstlendiğini söyledi.

Konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Herhangi bir sendikanın sendika özgürlüğünü kullanmasına biz zaten engel olmayız. Sendika hürriyetlerinizi kullanabilirsiniz ama siz kendi hürriyetinizi kullanırken 18 milyon öğrencinin eğitim öğretim alma hakkını eğer elinden alıyorsanız bu özgürlük tanımı değildir artık."

Tekin, temel hak hürriyetler ile adalet ilkesinin tesis edilmesi arasında ince bir denge bulunduğunu vurgulayarak, geçen yıl yaşanan bir örneğe atıf yaptı: "Geçtiğimiz yıl yine bir sendika korsan bir biçimde okullarda LGBT dersleri anlatacaklarını... Şimdi bu dünyanın hiçbir tarafında görülmüş bir olay değil. Bir bakanlık var, Bakanlığın onayladığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı var, onların onayladığı bir müfredat var. Bir sendika çıkıp diyor ki ben gidip okullara bu dersi anlatacağım. Bu hangi hak ve hürriyetle açıklanabilir."

Birlik ve verimlilik hedefi

Tekin, Bakanlık Merkez Teşkilatı içinde birlikteliği güçlendirmek için adımlar attıklarını, farklı bölgelerdeki öğretmenlerin de bunu hissedebilmesi amacıyla "Öğretmenler Odası" etkinliklerini hayata geçirdiklerini anlattı. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerin, bu uyum ve birlikte çalışma kültürünü geliştirme çabalarının bir parçası olduğunu dile getirdi.

Bakan, adil davranma ve dengeyi sağlama politikalarını uygulayacaklarını belirterek, görevlerin daha verimli yürütülmesi için bu uyumun önemine dikkat çekti: "Eğer bunu temin edemezsek çok zor olan yükümüzü daha da zorlaştırmış oluruz. Yapmamız gereken onca işe ilave işlerimizi zorlaştırıcı bir sürü aktörü devreye sokmuş oluruz ve bu da bizim işlerimizdeki bereketi, başarıyı azaltır."

