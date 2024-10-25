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Yusuf Ziya Yılmaz'dan Samsun Büyükşehir Belediyesi Ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Samsun'da belediye projelerini inceledi.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 17:05
Yusuf Ziya Yılmaz'dan Samsun Büyükşehir Belediyesi Ziyareti

Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediyesini Ziyaret Etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı ziyaret etti. Yılmaz, Ordu, Trabzon ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanları ile birlikte bu ziyareti gerçekleştirdi.

Projeler Hakkında Bilgi Alındı

Yılmaz ve beraberindeki heyet, belediye çalışmaları hakkında bilgi almak için Doğan ile bir araya geldi. Halit Doğan, Samsun'da hayata geçirilen projeler ve gelecekte planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Amacımız Türkiye'yi Büyütmek

Doğan, "Dört kardeş şehir belediye başkanı olarak toplandık. Şehirlerimizin büyümesi, Türkiye'nin büyümesi demektir. İstişareler ve deneyim paylaşımı bu noktada kritik öneme sahip. Birlikte çalışarak daha ileriye gitmek istiyoruz," dedi.

Deneyim Paylaşımının Önemi

Belediyecilikte karşılıklı istişarelerin önemine değinen Doğan, "Dinlemenin ve anlamanın değeri büyük. Deneyimlerimizi paylaşırsak, şehirlerimize daha iyi hizmet verebiliriz. Samsun, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği gibi Karadeniz’in parlayan yıldızı. Her hizmetimiz ülkemiz için önemli," ifadelerini kullandı.

Projeler Yerinde İncelendi

Ziyaretin ardından Yusuf Ziya Yılmaz ve diğer belediye başkanları, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin projelerini yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

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