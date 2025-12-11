Yusufça'da kalorifer kazanı patladı: Ev kullanılamaz hale geldi

Burdur Gölhisar'da ev yangını itfaiye tarafından kontrol altına alındı

Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Yusufça Kasabası'nda, M.Y.'e ait bir evde kalorifer kazanının patlaması sonucu yangın çıktı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ekipler, yangının bitişiğindeki eve sıçramasını önlemek için uzun süre çalışma yürüttü.

Yangın nedeniyle evde büyük çapta hasar meydana geldi ve yapı kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

