Yüzyılın Konut Projesi: Başvurular 10 Kasım'da Başlıyor

Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular 10 Kasım'da başlıyor

"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla hayata geçirilen ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi için başvurular 10 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Proje kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilerek dar gelirli vatandaşlara uygun şartlarda ev sahibi olma imkânı sağlanacak.

Başvuru yöntemleri ve yetkili kurumlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum proje takvimine ilişkin paylaşımında, başvuruların iki şekilde alınacağını bildirdi: yetkili banka şubeleri veya e-Devlet üzerinden. Başvurular, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım ve diğer yetkili banka şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

e-Devlet başvurularında yoğunluk tedbiri

e-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda sistemsel yoğunluğu azaltmak amacıyla kampanyanın ilk 5 gününde T.C. Kimlik Numarası (TCKN) son rakamına göre başvuru alınacak. Takvim şu şekilde belirlendi:

10 Kasım - TCKN son rakamı 0

11 Kasım - TCKN son rakamı 2

12 Kasım - TCKN son rakamı 4

13 Kasım - TCKN son rakamı 6

14 Kasım - TCKN son rakamı 8

15 Kasım itibarıyla kimlik numarasına bakılmaksızın tüm vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Yetkili banka şubelerine yapılacak başvurularda ise TCKN son rakamı şartı aranmayacak.

Başvuru süresi ve öncelikler

e-Devlet üzerinden başvurular 18 Aralık tarihinde sona erecek; banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'a kadar kabul edilecek. Ayrıca, şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri için başvuru işlemleri başvuru bedeli alınmadan yalnızca banka şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Projenin takvim ve başvuru ayrıntıları hakkında Bakan Murat Kurum’un sosyal medya paylaşımıyla bilgilendirme yapıldı.

