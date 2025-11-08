Yüzyılın Konut Projesi: Başvurular 10 Kasım'da Başlıyor

Yüzyılın Konut Projesi için başvurular 10 Kasım Pazartesi başlayacak; 81 ilde 500 bin sosyal konut, e-Devlet ve banka şubeleri üzerinden alınacak.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 11:28
Yüzyılın Konut Projesi: Başvurular 10 Kasım'da Başlıyor

Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular 10 Kasım'da başlıyor

"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla hayata geçirilen ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi için başvurular 10 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Proje kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilerek dar gelirli vatandaşlara uygun şartlarda ev sahibi olma imkânı sağlanacak.

Başvuru yöntemleri ve yetkili kurumlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum proje takvimine ilişkin paylaşımında, başvuruların iki şekilde alınacağını bildirdi: yetkili banka şubeleri veya e-Devlet üzerinden. Başvurular, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım ve diğer yetkili banka şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

e-Devlet başvurularında yoğunluk tedbiri

e-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda sistemsel yoğunluğu azaltmak amacıyla kampanyanın ilk 5 gününde T.C. Kimlik Numarası (TCKN) son rakamına göre başvuru alınacak. Takvim şu şekilde belirlendi:

10 Kasım - TCKN son rakamı 0
11 Kasım - TCKN son rakamı 2
12 Kasım - TCKN son rakamı 4
13 Kasım - TCKN son rakamı 6
14 Kasım - TCKN son rakamı 8

15 Kasım itibarıyla kimlik numarasına bakılmaksızın tüm vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Yetkili banka şubelerine yapılacak başvurularda ise TCKN son rakamı şartı aranmayacak.

Başvuru süresi ve öncelikler

e-Devlet üzerinden başvurular 18 Aralık tarihinde sona erecek; banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'a kadar kabul edilecek. Ayrıca, şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri için başvuru işlemleri başvuru bedeli alınmadan yalnızca banka şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Projenin takvim ve başvuru ayrıntıları hakkında Bakan Murat Kurum’un sosyal medya paylaşımıyla bilgilendirme yapıldı.

ANKARA (İHA) - "EV SAHİBİ TÜRKİYE" SLOGANIYLA HAYATA GEÇİRİLEN, 81 İLDE 500 BİN SOSYAL KONUTUN...

ANKARA (İHA) - "EV SAHİBİ TÜRKİYE" SLOGANIYLA HAYATA GEÇİRİLEN, 81 İLDE 500 BİN SOSYAL KONUTUN İNŞA EDİLECEĞİ "YÜZYILIN KONUT PROJESİ" BAŞVURULARI 10 KASIM PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR.

ANKARA (İHA) - "EV SAHİBİ TÜRKİYE" SLOGANIYLA HAYATA GEÇİRİLEN, 81 İLDE 500 BİN SOSYAL KONUTUN...

İLGİLİ HABERLER

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tarsus Festivali'nde Tarih ve Kültür Buluşması
2
Tekirdağ Emniyeti Ayaspaşa Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu
3
ETÜ'de Yürüyüş: Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans
4
Kahramanmaraş'ta motosikletli çiftin kask kamerasına yansıyan kaza
5
Bursa'da Jandarma'dan Kaçak Sigara Operasyonu
6
Meloni Roma’da Abbas ile Görüştü: Gazze için Trump Planının Hızlı Uygulanması Çağrısı
7
İstiklal Caddesi'nde Silahlı Kavga: 2 Esnaf Yaralandı

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik