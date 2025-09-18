Zagreb'de Yeşil Eylem Protestosu: Enlight Renewable Energy Anlaşması İptal Edilsin

Yayın Tarihi: 18.09.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 16:14
Zagreb'de toplanan Yeşil Eylem Örgütü aktivistleri, İsrailli enerji şirketi Enlight Renewable Energy ile iş anlaşması yapan Hırvatistan hükümetini protesto etti. Aktivistler, anlaşmanın feshedilmesini talep etti.

Protestonun Detayları

Yerel basına göre hükümet binası önünde bir araya gelen grup, şirketin üzerinde çalıştığı güneş enerjisi ve rüzgar santrali projeleri üzerinden hükümetle yaptığı işbirliğini eleştirdi ve anlaşmanın sonlandırılmasını istedi.

Aktivistler, Hırvat hükümetinin İsrail ile yürüttüğü işbirliğinin Gazze'deki soykırıma destek anlamı taşıdığını belirtti.

Protestocular hükümet binası önüne kırmızı boyayla boyanmış çocuk oyuncakları, hikaye kitapları ve ayakkabılar bıraktı; ayrıca üzerinde "Enlight Renewable Energy ile işbirliğini bitirin! Soykırımı desteklemeyin!" yazılı büyük bir pankart açtı.

Yetkililer ve Talepler

Yeşil Eylem aktivisti Marija Mileta, açıklamasında Hırvatistan'ın Birleşmiş Milletler'in belirttiği kurallara uyması gerektiğini, İsrail'in soykırım konusunda hesap vermesi için Hırvat hükümetinin de yükümlülüğü bulunduğunu vurguladı.

Aktivistler ayrıca şirketin İsrail ordusuyla uzun yıllardır işbirliği yaptığını ve soykırımdan ve işgalden kar elde ettiğini savundu.

