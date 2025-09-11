Zaporijya Nükleer Santrali'ne İHA Saldırısı: Eğitim Merkezi Hedef Alındı

Açıklama ve İlk Bilgiler

Zaporijya Nükleer Güç Santrali (NGS) resmi Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusunun santralin eğitim merkezine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Hedef ve Hasar

Açıklamada saldırının, reaktör odasındaki işletme personelinin eğitimi için kullanılan 'G' Binası'na yapıldığı; burada tam ölçekli ve eşsiz bir simülatörün bulunduğu vurgulandı. Mevcut bilgilere göre personel arasında can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Radyasyon ve İşletme Durumu

Santralin bulunduğu alan ve çevresindeki bölgede radyasyon seviyesinin standartlara uygun olduğu kaydedildi. Yapılan paylaşımda ayrıca tüm istasyon sistemlerinin normal şekilde çalıştığı ifade edildi.

Tepki ve Değerlendirme

Rus yetkililer, olayla ilgili olarak Ukrayna tarafını 'uluslararası güvenlik standartlarını ihlal etmekle' suçlayarak saldırıyı 'son derece tehlikeli ve kesinlikle kabul edilemez bir eylem' olarak nitelendirdi ve bunun personeli korkutmayı ve durumu istikrarsızlaştırmayı amaçladığını belirtti.

Soruşturma ve Devam Eden İşlemler

Açıklamada, saldırı sonucu ortaya çıkan hasara ilişkin bilgilerin netleştirilmesi için çalışmaların sürdüğü ve santralin çalışmaya devam ettiği bildirildi.

Arka Plan

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumundaki Zaporijya NGS, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya birbirlerini saldırılar konusunda suçluyor.