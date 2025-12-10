DOLAR
Zara'da Öğrenciler 'Birbirimize Candan Bağlıyız' İçin Kan Bağışı Yaptı

Sivas'ın Zara ilçesinde KYK ve Türk Kızılay işbirliğiyle düzenlenen kampanyada 350 öğrenciden 150'i başvuruda bulundu, 76 öğrenci kan verdi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 12:31
Zara'da Öğrenciler 'Birbirimize Candan Bağlıyız' İçin Kan Bağışı Yaptı

Zara'da Üniversite Öğrencileri Kan Bağışına Koştu

Kampanya ve katılım

Sivas’ın Zara ilçesinde "Birbirimize Candan Bağlıyız" kampanyası kapsamında üniversite öğrencileri kan bağışı yaptı.

Türk Kızılay Zara Temsilciliği ve KYK Zara Yurt Müdürlüğü işbirliğinde KYK idari binasında düzenlenen kan bağışı kampanyasına 350 öğrenciden 150’i başvururken, 76 öğrenci kan bağışında bulundu. Kan bağışının hayat kurtardığına dikkat çeken öğrenciler, vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti.

Türk Kızılay Zara Temsilcisi Serdal Öztürk, "KYK Zara Yurt Müdürlüğü birlikteliğinde düzenlediğimiz kampanyaya öğrencilerimizden yoğun ilgi geldi. Yaklaşık 6 saat süren kan bağışında 76 öğrenci kan verdi. Kan bağışına katılan öğrencilerimize duyarlılıklarından dolayı termos hediye ettik. Çoğu öğrencinin ilk kez kan verdiği kampanyamız, ilerleyen dönemlerde tekrar gerçekleşecektir" dedi.

