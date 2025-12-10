Zara'da Öğrenciler 'Birbirimize Candan Bağlıyız' İçin Kan Bağışı Yaptı

Zara'da Üniversite Öğrencileri Kan Bağışına Koştu
Kampanya ve katılım
Sivas’ın Zara ilçesinde "Birbirimize Candan Bağlıyız" kampanyası kapsamında üniversite öğrencileri kan bağışı yaptı.
Türk Kızılay Zara Temsilciliği ve KYK Zara Yurt Müdürlüğü işbirliğinde KYK idari binasında düzenlenen kan bağışı kampanyasına 350 öğrenciden 150’i başvururken, 76 öğrenci kan bağışında bulundu. Kan bağışının hayat kurtardığına dikkat çeken öğrenciler, vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti.
Türk Kızılay Zara Temsilcisi Serdal Öztürk, "KYK Zara Yurt Müdürlüğü birlikteliğinde düzenlediğimiz kampanyaya öğrencilerimizden yoğun ilgi geldi. Yaklaşık 6 saat süren kan bağışında 76 öğrenci kan verdi. Kan bağışına katılan öğrencilerimize duyarlılıklarından dolayı termos hediye ettik. Çoğu öğrencinin ilk kez kan verdiği kampanyamız, ilerleyen dönemlerde tekrar gerçekleşecektir" dedi.
