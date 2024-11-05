Zekai Aksakallı Caddesi Açıldı

Erzurum'da Anlamlı Bir Açılış

Eski Özel Kuvvetler Komutanı emekli Korgeneral Zekai Aksakallı'nın ismini taşıyan caddenin açılışı, Erzurum’da gerçekleşti. Açılış töreni, Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi'nde, Erzurum Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının gösterisiyle başladı.

Başkan Sekmen'den Vefa Mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı konuşmada, caddenin ismini bir kahramanın yaşatılması adına verdiklerini ifade etti. Sekmen, "Vefanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Geçmişte devletine ve milletine hizmet eden kişilerin adını yaşatmak istiyoruz," dedi.

Başkan Sekmen, şehrin imarı ve modernleşmesi için yeni projelere devam edeceklerini belirterek, "Erzurum'u turizmi, tarımı ve sanayisiyle birlikte ileriye taşıyacağız," şeklinde konuştu.

Aksakallı'dan Tarihi Mesajlar

Açılışta bulunan emekli Korgeneral Aksakallı, adı verilen caddenin açılışından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Tarih boyunca dadaşlar, bağımsızlıkları için her türlü bedeli ödemiştir," dedi. Aksakallı, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Erzurum Kongresi'nin önemine vurgu yaptı.

Aksakallı, 'Vatan bir bütündür, asla parçalanamaz' anlayışını savunarak, milli birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası verilen mücadelenin de altını çizen Aksakallı, "Bu dönemde milletçe birlikte hareket etmemiz şarttır," dedi.

Açılış Töreninin Ardından

Konuşmaların ardından dua edilerek kurdele kesimiyle cadde açıldı. Başkan Sekmen, emekli Korgeneral Aksakallı’ya plaket verdi ve Türk bayrağı bulunan bir tablo hediye etti.

Erzurum'da, eski Özel Kuvvetler Komutanı emekli Korgeneral Zekai Aksakallı'nın (ortada) isminin verildiği caddenin açılışı yapıldı.

Erzurum'da, eski Özel Kuvvetler Komutanı emekli Korgeneral Zekai Aksakallı'nın (ortada) isminin verildiği caddenin açılışı yapıldı.