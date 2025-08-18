Zelenskiy: ABD'nin Güçlü Sinyali ve Güvenlik Garantileri Çok Önemli

Zelenskiy, ABD'nin desteğinin önemine dikkat çekti. Açıklamada, ABD'nin güçlü bir sinyal vermesi ve güvenlik garantilerine hazır olması gerektiği vurgulandı.

Açıklamanın özü

