Zelenskiy: ABD'nin Güçlü Sinyali ve Güvenlik Garantileri Çok Önemli

Zelenskiy, ABD'nin güçlü bir sinyal vermesi ve güvenlik garantilerine hazır olmasının önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 22:09
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 22:09
Zelenskiy: ABD'nin Güçlü Sinyali ve Güvenlik Garantileri Çok Önemli

Zelenskiy: ABD'nin Güçlü Sinyali ve Güvenlik Garantileri Çok Önemli

Zelenskiy, ABD'nin desteğinin önemine dikkat çekti. Açıklamada, ABD'nin güçlü bir sinyal vermesi ve güvenlik garantilerine hazır olması gerektiği vurgulandı.

Açıklamanın özü

Zelenskiy: "ABD'nin bu kadar güçlü bir sinyal vermesi ve güvenlik garantilerine hazır olması çok önemli"

Öne çıkan noktalar: Zelenskiy'nin ifadesinde güçlü sinyal ve güvenlik garantileri vurgusu ön plana çıktı.

Açıklama, diplomasi ve güvenlik gündeminde takip ediliyor.

