Zelenskiy, Costa ve Store ile Ukrayna'nın güvenlik garantilerini görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri ve Rusya'ya yönelik AB yaptırımlarını görüştü. Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Store ve Costa ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini bildirdi.

Store ile görüşme

Store ile görüşmesinde, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupalı liderlerle yapılan toplantıyı değerlendirdiklerini belirten Zelenskiy, Ukrayna'ya güçlü güvenlik garantileri sağlanması için tüm partner ülkelerle işbirliği içerisinde olduklarını vurguladı. Store'un bu süreci "tarihi bir başarı" olarak nitelendirdiğini aktaran Zelenskiy şunları söyledi:

"Avrupa, Ukrayna etrafında hiç bu kadar birleşmemişti. Barışın güvenilir ve kalıcı olabileceğine inanıyoruz. Bunun anahtarı ise güvenlik garantileridir. Ukraynalılar bağımsızlığını savundu. Ukrayna birçok ulusu birleştirdi. Güçlü güvenlik garantilerinin sağlanması, halkımızın geleceğini kesinlikle güvence altına alacaktır."

Zelenskiy, ABD başta olmak üzere tüm partner ülkelerle Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantilerinin somut çerçevesi üzerinde çalıştıklarını, bunun Washington görüşmelerinin en önemli sonuçlarından biri olduğunu bildirdi. Ayrıca enerji sektörü başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldıklarını ve Store ile yakın zamanda bir araya gelme konusunda anlaştıklarını duyurdu.

AB Konseyi Başkanı Costa ile görüşme

Zelenskiy, Costa'nın Washington'da Trump ile yapılan temasların sonuçlarının değerlendirildiği Avrupa Konseyi toplantısına başkanlık ettiğini hatırlattı. "Bu savaşı sona erdirmek ve Ukrayna ile tüm Avrupa'nın güvenliğini sağlamak için önemli bir adım attık" ifadesini kullandı.

Görüşmede Avrupa Konseyi toplantısının sonuçları ve sonraki ortak adımlar ele alındı; Zelenskiy AB'nin birlik ve kararlı desteğine büyük önem verdiğini vurguladı. AB'nin hazırlıklarını sürdürdüğü 19. yaptırım paketine işaret eden Zelenskiy, "Rusya gerçek adımlar atana kadar baskı artırılmalıdır." dedi.

Ayrıca Zelenskiy, Ukrayna'nın AB üyeliği yolunda ilerlemesi ve müzakere başlıklarının açılması sürecinde 27 üye ülkenin birlik içinde olmasının önemine dikkat çekti.

Washington görüşmeleri

ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya geldi. Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katıldı.

Görüşmenin ardından Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıkladı. Bunun üzerine AB Konseyi Başkanı Costa, durum değerlendirmesi yapmak için AB liderlerini videokonferansla bir araya getirdi.