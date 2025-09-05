Zelenskiy'den Avrupa'ya Teşekkür: Ukrayna'ya Güvenlik Garantileri ve SAFE Girişimi

Gönüllüler Koalisyonu, SAFE ve enerji güvenliği görüşmeleri gündemde

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesine güvenlik garantileri sağlanmasına yönelik aktif çalışmaları nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa'daki kurumlara teşekkür etti.

Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımla "Gönüllüler Koalisyonu"na 35 ülkenin üye olduğunu bildirdi.

Bu ülkelerden 26'sının kara, hava, deniz, siber alan ve finansman gibi güvenlik garantisi sunmaya hazır olduğunu belirten Zelenskiy, bu çabalar nedeniyle AB ve Avrupa kurumlarına teşekkürlerini iletti.

Zelenskiy, AB'nin enerji, yeniden yapılanma ve eğitim alanındaki desteklerine dikkat çekerek, "AB, tüm Ukraynalı çocuklara ücretsiz okul yemeği sunulmasına ilişkin programını desteklemeye hazır. Savaş zamanında bu, her çocuğun koşullar ne olursa olsun korunmasını garanti altına alıyor."

Başkan, 19 ülkenin yer aldığı "Ukrayna'nın Avrupa Güvenlik Eylemi (Security Action for Europe-SAFE)" girişiminin, Ukrayna ile Avrupa'nın savunma kapasitesini önemli ölçüde artırabileceğini vurguladı.

Zelenskiy, "Artık herkesin Ukrayna'yı AB'nin bir parçası olarak görmesi hayati önem taşıyor." diyerek AB üyeliğinin hem ekonomik hem de jeopolitik güvence sunduğunu ifade etti. Ayrıca, "Artık Rusya bile Ukrayna'nın AB yolunu kabul ediyor. Bunu fark etmelerinin 2013'ten bu yana sürmesi üzücü." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bile buna itiraz etmediğini belirten Zelenskiy, Macaristan'ın Ukrayna ile müzakerelerdeki tutumunun "garip göründüğünü" kaydetti.

Zelenskiy, dün ABD Başkanı Donald Trump ile enerji güvenliği ve Rusya'nın gelirlerinin nasıl kesileceğini ele aldıklarını bildirirken, Trump'ın Slovakya ve Macaristan gibi bazı Avrupa ülkelerinin hala Rus petrolü satın almasından rahatsızlık duyduğunu aktardı.

Zelenskiy, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Ukrayna'nın birliğe katılım müzakerelerini görüştüğünü ve Rusya'ya karşı güçlü yaptırımları destekleyen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Başkan, Rus varlıklarının Moskova'nın "saldırganlığının" bedelinin bir parçası haline getirilmesinin adil olduğunu savunarak, bunun uzun vadeli koruma ve toparlanma için bir araç olduğunu vurguladı.

Dünkü "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısında Trump, Rusya'nın bir yıl içinde Avrupa Birliği'ne yaptığı yakıt satışından 1,1 milyar avro elde ettiğini hatırlattı. Trump, Avrupa'nın savaşı finanse eden Rus petrolünü satın almayı durdurması gerektiğini ve Avrupalı liderlerin Çin'e de ekonomik baskı uygulaması gerektiğini söyledi.