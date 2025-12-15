Zelenskiy: Müzakerelerde İşlevsel Güvenlik Garantileri Şart

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Berlin’deki iki günlük müzakerelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, müzakere sürecinde güvenlik garantilerinin mutlaka mevcut ve işlevsel olması gerektiğini belirtti.

Müzakerelerin içeriği ve öncelikler

Zelenskiy, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı ortak açıklamada, ABD heyetiyle yürütülen görüşmelerde güvenlik garantilerinin kilit önemde olduğunu vurguladı. ABD müzakere heyetinin Steve Witkoff ve Jared Kushner liderliğinde geldiğini hatırlatan Zelenskiy, "Müzakereler sırasında bu tür güvenlik garantilerinin mutlaka mevcut olması ve işlevsel olmaları gerektiğini vurguladım. Bu öncelikle Ukrayna’nın menfaatine olduğu gibi Avrupa’nın da menfaatinedir" dedi.

Zelenskiy, "dün ABD heyeti ile beş saat boyunca görüştüklerini" ve bugün de bir dizi müzakere turu gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Amerikan tarafıyla diyalogun sürdüğünü ve "Ukrayna halkına saygı gösteren bir sonuca ulaşmak için" yoğun çalıştıklarını söyledi.

Toprak meselesi ve güvenlik garantileri

Toprak konusunu "son derece acı verici" olarak nitelendiren Zelenskiy, Rusya’nın taleplerini bildiklerini ancak Ukrayna pozisyonunun da net olduğunu vurguladı. Rusya’ya verilebilecek toprak tavizleriyle ilgili soruya cevabında, sahada herhangi bir adım atmadan önce güvenlik garantilerinin ne olacağı konusunda net bir anlayış gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, ABD tarafından NATO’nun kolektif savunma taahhüdü olan 5. Maddeye benzer güvenlik garantileri sağlanacağı yönünde bir yaklaşım duyduklarını, bunun ilk adım olduğunu ve ardından ateşkesin izlenmesi meselesinin geldiğini belirtti. "Bunun güvenlik garantilerinin temelini oluşturduğunu söyleyebilirim" dedi.

Almanya Başbakanı Merz’in değerlendirmesi

Friedrich Merz, Berlin’deki görüşmelerin yapıcı geçtiğini ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirebilecek diplomatik bir ivme oluştuğunu söyledi. Müzakerelerin hâlen "erken aşamalarda" olduğunu kaydeden Merz, "Belki de tam kapsamlı savaşın başlamasından bu yana bir ateşkese ulaşılması ilk defa gerçekten mümkün görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Merz, ABD Başkanı Donald Trumpın çabalarını överek, ABD tarafının Ukrayna için teklif ettiği garantilerin dikkate değer olduğunu belirtti. Ukrayna’nın topraklarla ilgili nihai kararını ise "bu konuda söz söyleyebilecek taraf, topraklarını neredeyse dört yıldır savunan Ukrayna halkıdır" sözleriyle vurguladı.

