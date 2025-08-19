Zelenskiy: Putin ile İkili Görüşmeye Hazırız — Beyaz Saray'da Güvenlik Garantileri Öne çıktı

Zelenskiy: Putin ile ikili görüşmeye hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ev sahipliğinde Beyaz Saray'da düzenlenen toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili müzakereye hazır olduklarını teyit etti. Açıklama, Ukrayna merkezli RBC-Ukraine ajansının haberine dayandırıldı.

Toplantı çerçevesi ve liderlik düzeyinin önemi

Zelenskiy, üçlü formatlı görüşme öncesinde liderlik düzeyinde çözümün önemini vurgulayarak, “sancılı sorunların” ancak bu düzeyde çözülebileceğini söyledi. Teyit ettiğimiz üzere, Putin ile ikili bir görüşmeye hazır olduklarını ve bunun Avrupalı liderlerin desteğini aldığını belirtti.

ABD baskısı ve görüşme takvimi

Zelenskiy, Putin'in katılımı konusunda muhtemel bir ikili görüşme için ABD'nin baskısına ihtiyaç duyulabileceğini ifade etti. Beyaz Saray toplantısını “iyi sonuçlar verdi” şeklinde değerlendirdi, ancak Putin ile yapılacak muhtemel müzakere için henüz bir tarih belirlenmediğini vurguladı. Zelenskiy, “Ukrayna barış yolunda asla durmayacak.” diye ekledi.

Güvenlik garantileri ve askeri paket

New York Post haberine göre Zelenskiy, ülkesinin güvenlik garantilerinin 7 ila 10 gün içinde resmileştirileceğini söyledi ve bunun 90 milyar dolar değerinde bir silah satın alımı paketini de içerebileceğini belirtti. Zelenskiy, “Güvenlik garantileri muhtemelen ortaklarımıza duyurulacak” diyerek, detayların önümüzdeki hafta içinde netleşebileceğini ifade etti.

Harita tartışması ve toprak meselesi

Zelenskiy, Putin ile doğrudan görüşmelerde toprak meselelerinin gündeme geleceğini; konuya ilişkin haritaları ilk kez Trump ve ekibiyle değerlendirme fırsatı bulduğunu söyledi. Beyaz Saray’daki ikili görüşmede sergilenen haritanın, ülkesinin topraklarının hangi oranının Rusya tarafından kontrol edildiğini gösteren bölümünün doğru olmadığını belirtti.

Toplantının genel değerlendirmesi ve katılımcılar

Zelenskiy, toplantıya ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Bugün önemli bir adım atıldı.” ifadesini kullandı ve görüşmeyi “Avrupa ile ABD arası gerçek bir birliğin göstergesi” olarak niteledi. Toplantıda, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz hazır bulundu.

Hatırlatma olarak, ABD Başkanı Trump 15 Ağustos'ta Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş; iki liderin bu görüşmesinden nihai bir anlaşma çıkmadığı duyurulmuştu.