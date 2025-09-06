DOLAR
Zelenskiy: Rusya Eylül Başından Bu Yanı 1300'den Fazla İHA Saldırısı Düzenledi

Zelenskiy, Rusya'nın eylül başından bu yana Ukrayna'ya 1300'den fazla İHA saldırısı ve yaklaşık 900 hava bombası attığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 13:12
Zelenskiy'den saldırılara ilişkin açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın eylül başından bu yana ülkesine 1300'den fazla insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediğini bildirdi. Zelenskiy, açıklamasını ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Zelenskiy, dün gece Moskova yönetiminin sivil altyapıyı hedef aldığını belirtti ve aynı dönemde Rusya tarafından yaklaşık 900 hava bombası fırlatıldığını vurguladı.

Zelenskiy, ülkenin neredeyse her bölgesinde patlamalar meydana geldiğini kaydederek, "Rusya bu savaşı uzatmaya devam ediyor ve diplomasiyi tam bir saçmalığa dönüştürmeye çalışıyor. Saldırılara ve yıkıma, diplomatik çabaların ve medeni diyaloğun hiçe sayılmasına kolektif bir yanıt verilmeli." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın "diplomasiyi tekrardan rayına oturtmak için Rus petrol ve doğal gaz ticaretine etkili kısıtlamalar getirilmesi gerektiği" konusunda haklı olduğunu belirtti. Zelenskiy, "Yaptırım baskısını güçlendirmeli, Ukrayna'ya silah tedarikini artırmalı ve bu tür işgallerin gelecekte tekrarlanmamasını sağlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Başkanı, kalıcı barış için "işleyen ve gerçek güvenlik garantileri" gerektiğini vurgulayarak, güvenilir bir barışın hayata geçirilmesi için çalıştıklarını ifade etti.

