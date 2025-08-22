Zelenskiy: Rusya, Putin Görüşmesini Engelliyor — Türkiye'den Deniz Desteği

Zelenskiy: Moskova Görüşmeyi Engelliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılması planlanan olası görüşmenin gerçekleşmemesi için Moskova hükümetinin "her şeyi" yaptığını söyledi.

Zelenskiy, başkent Kiev'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve Moskova'nın savaşın sonlanmasını geciktirmek amacıyla sürekli yeni ültimatomlar ileri sürdüğünü belirtti.

"Rusya, Putin ile görüşmenin gerçekleşmemesi için her şeyi yapıyor."

Ukrayna'nın Görüşme İsteği ve Hazırlığı

Zelenskiy, Rusya'nın aksine Ukrayna'nın liderlerle görüşmekten çekinmediğini vurgulayarak, "Mümkün olduğunca verimli şekilde çalışmaya hazırız." dedi. Moskova'nın savaşı bitirme yönünde bir irade göstermemesi halinde yeni yaptırımlar uygulanması gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, "ABD'den ilerlemeye hazır olduklarına dair güçlü sinyaller alıyoruz, Avrupa ve koalisyon içindeki diğer ülkeler yardım etmeye hazırlar ve bunun için minnettarız." ifadelerini kullandı.

Güvenlik Garantileri: ABD ve NATO Benzeri Çerçeve

Zelenskiy, güvenlik garantileri konusunda ABD ile ortak anlayışa vardıklarını belirterek, "ABD, Ukrayna için güvenlik garantilerinin bir parçası olmaya hazır. Bu düzeyde bir hazırlığa ilk kez ulaşmış bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hedeflerinin NATO'nun 5'inci maddesine benzer nitelikte "net ve etkin" garantiler elde etmek olduğunu vurgulayan Zelenskiy, hangi ülkelerin karada, denizde ve hava sahasında güvenliği üstleneceğinin ile hangi ülkelerin Ukrayna ordusunun finansmanına katkı sunacağının açıkça belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, ABD'den silah alımını sağlayan programın, Avrupalı partner ülkelerden 1,5 milyar dolar kaynak öngördüğünü, bu program sayesinde hava savunma sistemleri—özellikle Patriot füzeleri—ve diğer ihtiyaç duyulan silahların temin edilebildiğini belirtti.

İHA'lar ve Finansman İhtiyacı

Zelenskiy, Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) üretiminde büyük kapasiteye sahip olduğunu ancak finansal yetersizlik yaşadığını anlatarak, bu açığın kapatılması için uluslararası destek talep ettiklerini dile getirdi.

İHA'ların savaştaki rolüne dikkat çeken Zelenskiy, bu araçlar sayesinde hem cepheyi koruduklarını hem de can kayıplarını azalttıklarını kaydetti.

Saldırganın Hangi Garantilere İhtiyacı Olduğu Sorusu

Zelenskiy, saldırganın Rusya olması nedeniyle Ukrayna'nın güvenlik, egemenlik ve toprak bütünlüğünün öncelikli olduğunu belirterek, Rusya güvenlik garantileri konusunu gündeme getirdiğinde, "dürüst olmak gerekirse, tam olarak kim onlar için tehdit oluşturuyor bilmiyorum. Onlar bize saldırdı. Onlar bizim topraklarımızdalar. Bu nedenle saldırganın hangi garantilere ihtiyacı olduğunu da bilmiyorum." dedi.

Türkiye'nin Rolü ve Deniz Desteği

Zelenskiy, hangi ülkelerin hangi tür destek sağlayacağının henüz kesinleşmediğini, bazı ülkelerin çeşitli alanlarda yardım kapasitesi bulunduğunu ifade etti. Türkiye'nin, denizden destek sağlayarak güvenlik garantilerine dahil olma konusunda olumlu mesajlar verdiğini kaydetti.

Diğer ülkelerin vereceği desteklerle ilgili ayrıntıların, güvenlik garantilerinin altyapısı üzerinde anlaşma sağlandığında açıklığa kavuşacağını sözlerine ekledi.

F-16 filo desteği için 'ülkesinin ortaklarına' teşekkür eden Zelenskiy, bu uçakların tek başına gökyüzünde güvenliği garanti etmeyeceğinin farkında olduklarını belirtti ve şu anda ihtiyaçları olan tüm uçaklara henüz sahip olmadıklarını vurguladı.