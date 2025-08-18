Zelenskiy, Trump Görüşmesi Öncesi Kellogg ile Washington’da Görüştü

Kritik zirve öncesi son görüşme

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Washington’da yapılacak görüşme öncesinde, Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile bir araya geldi.

Zelenskiy, görüşmeye ilişkin paylaşımı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptı ve toplantının "çok ciddi" olduğunu vurguladı. Zelenskiy, bu formatta bir toplantının ilk kez gerçekleştirileceğini belirtti.

Zelenskiy, "Bir Avrupa ülkesinin barışı konuşulduğunda, bu aslında tüm Avrupa’nın barışı demektir." ifadelerini kullandı ve Rusya'nın dün Ukrayna şehirlerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü aktardı.

Devlet Başkanı ayrıca, "Rusya ancak güç yoluyla barışa zorlanabilir ve Başkan Trump bu güce sahip." değerlendirmesinde bulunarak, barışı sağlamaya kararlı olduklarını dile getirdi.

Bugün Washington'da yapılacak görüşmede, Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi de dahil olmak üzere birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor. Görüşmeye, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bazı Avrupalı liderler de katılacak.

Toplantı, Avrupa güvenliği ve Ukrayna'nın geleceğine ilişkin kritik kararların ele alınacağı bir zirve olarak öne çıkıyor.