Zelenskiy: Ukrayna'ya binlerce yabancı asker konuşlandırılabilir

Zelenskiy, Ujgorod'da AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya binlerce yabancı asker konuşlandırılabileceğini ve güvenlik garantilerinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 20:03
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 20:03
Ujgorod'daki basın toplantısında güvenlik ve uluslararası destek vurgusu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesine binlerce yabancı askerin konuşlandırılmasına ilişkin Avrupalı ortaklarıyla yürüttükleri görüşmeler hakkında bilgi verdi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın Ujgorod kentinde Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Bir gazetecinin "Ukrayna'da 10 bin yabancı askerin konuşlandırılacağı" iddiasına dair sorusuna yanıt veren Zelenskiy, "Rakamdan bahsetmeyeceğim ancak tüm bunları görüştüğümüz önemli. Evet, kesinlikle birlikler halinde değil, binler halinde olacak." dedi.

Zelenskiy ayrıca, ülkesine uzun vadeli güvenlik garantileri sağlanmasının önemini yineledi.

Zelenskiy, "Gönüllüler Koalisyonu"ndan 35 ülkenin 26'sının kara, hava, deniz, siber ve finansman gibi alanlarda güvenlik garantisi sunmaya hazır olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği, Ukrayna'da savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana Rusya'ya yönelik 18 ekonomik yaptırım paketi kabul etti. AB, Rusya'nın barış söyleminde samimi olmadığını düşünürken bir yandan diplomatik sürece destek verirken diğer yandan 19. paket üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

