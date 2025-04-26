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Zelenskiy ve Trump, Koşulsuz Ateşkesi Görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmede koşulsuz ateşkesi masaya yatırdı.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 14:53
Zelenskiy ve Trump, Koşulsuz Ateşkesi Görüştü

Ukrayna ve ABD Liderlerinden Önemli Görüşme

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Vatikan'da gerçekleştirdikleri görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda tam ve koşulsuz ateşkes hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu açıkladı.

Görüşmenin Detayları

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un Vatikan'daki cenaze töreni öncesinde Trump ile bir araya geldiğini hatırlattı.

Görüşmenin oldukça olumlu geçtiğini belirten Zelenskiy, birçok konunun ele alındığını ifade etti.

Ateşkes ve Barış Mesajı

Zelenskiy, tam ve koşulsuz ateşkesin sağlanması ve savaşın önlenmesi için güvenilir ve kalıcı bir barışın önemine değindi. "Ortak sonuçlar elde edersek tarihi olma potansiyeli taşıyan oldukça sembolik bir toplantı olur," değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak Zelenskiy, "Söylenenlerden bir netice çıkmasını umuyoruz," diyerek görüşmelerin sonuç odaklı olmasını vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy (sağda), ABD Başkanı Donald Trump (solda) ile...

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy (sağda), ABD Başkanı Donald Trump (solda) ile Vatikan'da görüşme gerçekleştirdi.

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