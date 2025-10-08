Zeygah Ritim Topluluğu'ndan 'Gazze'ye Dua, Sumud'a Selam' Konseri

Üsküdar İHH öncülüğünde Çamlıca Camii 1071 Konferans Salonu'nda düzenlenen gecede Zeygah Ritim Topluluğu, Gazze yararına 15 ezgi seslendirdi.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 00:49
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 00:55
Üsküdar İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde, Gazze'de yaşanan insani soykırımın yıl dönümü anısına bir vefa gecesi düzenlendi. Program, Çamlıca Camii 1071 Konferans Salonu'nda "Gazze'ye Dua, Sumud'a Selam Gecesi" başlığıyla gerçekleştirildi.

Konser Programı

Gecede Zeygah Ritim Topluluğu sahne aldı ve toplam 15 ezgi ve marş seslendirdi. Repertoarda özellikle Şehit Türküsü, Suskunluğun Bedeli, Şehitler Ölmez, Holm, Geleceğiz ve İnsan İnsan gibi eserler yer aldı.

Katılım ve Destek

Program, sadece kadınların katıldığı ve yoğun ilgi gören bir etkinlik olarak kayda geçti. Etkinlik yaklaşık 2 saat sürdü.

Gelir Amacı

Gecede sağlanacak gelirler, sponsor destekleriyle birlikte Gazzelilerin yararına kullanılacak.

Üsküdar İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde, Gazze'de yaşanan insani soykırımın yıl dönümü adına Filistin için vefa gecesi düzenlendi. Çamlıca Camii 1071 Konferans Salonu'nda "Gazze'ye Dua, Sumud'a Selam Gecesi" başlığıyla gerçekleştirilen programda, Zeygah Ritim Topluluğu konser verdi.

