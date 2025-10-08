Zeygah Ritim Topluluğu'ndan 'Gazze'ye Dua, Sumud'a Selam' Konseri

Üsküdar İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde, Gazze'de yaşanan insani soykırımın yıl dönümü anısına bir vefa gecesi düzenlendi. Program, Çamlıca Camii 1071 Konferans Salonu'nda "Gazze'ye Dua, Sumud'a Selam Gecesi" başlığıyla gerçekleştirildi.

Konser Programı

Gecede Zeygah Ritim Topluluğu sahne aldı ve toplam 15 ezgi ve marş seslendirdi. Repertoarda özellikle Şehit Türküsü, Suskunluğun Bedeli, Şehitler Ölmez, Holm, Geleceğiz ve İnsan İnsan gibi eserler yer aldı.

Katılım ve Destek

Program, sadece kadınların katıldığı ve yoğun ilgi gören bir etkinlik olarak kayda geçti. Etkinlik yaklaşık 2 saat sürdü.

Gelir Amacı

Gecede sağlanacak gelirler, sponsor destekleriyle birlikte Gazzelilerin yararına kullanılacak.

