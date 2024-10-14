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Zimbabve ve Zambiya'da M Çiçeği Vakaları Tespit Edildi

Zimbabve ve Zambiya'da ilk M çiçeği vakalarının görüldüğü bildirildi. Sağlık bakanlıkları önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 22:17
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 22:17
Zimbabve ve Zambiya'da M Çiçeği Vakaları Tespit Edildi

Zimbabve ve Zambiya'da M Çiçeği Salgını Başladı

Güney Afrika'nın Zimbabve ve Zambiya ülkelerinde ilk M çiçeği vakalarının tespit edildiği açıklanmıştır. Zimbabve Sağlık ve Çocuk Bakımı Bakanlığı, bu virüsün ilk olarak, geçen ay Güney Afrika Cumhuriyeti'ne seyahat eden 11 yaşındaki bir erkek çocuğunda görüldüğünü bildirmiştir.

İlk Vaka ve İkinci Vaka Bilgisi

Açıklamada, 24 yaşındaki bir erkek bireyde de aynı virüsün tespit edilmesiyle Zimbabve'deki M çiçeği hasta sayısının ikiye çıktığı ifade edilmiştir. Her iki hastanın da sağlık durumunun iyi olduğu vurgulanırken, bakanlık kamuoyunu durumu kontrol altında tutma ve paniğe kapılmama konusunda bilgilendirmiştir.

Zambiya'daki Durum

Zambiya Sağlık Bakanlığı ise, ülkede tespit edilen ilk M çiçeği vakasının geçen ay ülkeye gelen 32 yaşındaki bir Tanzanya vatandaşında görüldüğünü duyurmuştur. Bu hastanın son dönemde birçok Güney Afrika ülkesini ziyaret ettiği belirtilmiş, bununla birlikte yerel ve uluslararası yayılma riski konusunda uyarılar yapılmıştır.

M Çiçeği Virüsü Nedir?

M çiçeği virüsü, başlıca fareler ve sincaplar gibi kemirgenlerden veya enfekte bireylerden bulaşan bir hastalıktır. Enfekte vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaşmış olduğu eşyaların kullanılması ve vücut sıvılarıyla temas gibi yollarla bulaşabilmektedir. İlk semptomlar, virüsün bulaşmasının ardından 5 ile 21 gün içinde ortaya çıkabilir. Hastalığın belirtileri yüksek ateş, baş ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik ile birlikte ciltte su çiçeğine benzer döküntülerdir.

M çiçeği virüsünün özel bir tedavisi olmamakla birlikte, antiviral ilaçlarla semptomlar yönetilmektedir. Çoğu vaka hastalığı hafif belirtilerle atlatmakta ve birkaç hafta içinde iyileşmektedir. 2022 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği" hastalığını ırkçılık kaygıları nedeniyle "mpox" olarak değiştirmiştir. DSÖ ayrıca, 14 Ağustos'ta bu virüsü 'uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu' olarak ilan etmiştir.

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