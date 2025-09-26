Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

3 yılda bir düzenlenen maaş promosyonu ihaleleri yeniden gündemde. Yatağan Belediyesi'nde sonuçlanan ihalede en yüksek teklifi veren Ziraat Bankası ile anlaşma sağlandı ve buna göre 95 personelin hesabına tek seferde 97.000 TL yatırılacak.

İhale Detayları

Yatağan Belediyesi, personelin maaş ve diğer ödemelerinin yapılacağı banka belirlenmesi amacıyla düzenlediği promosyon ihalesini tamamladı. Çekişmeli geçen süreçte ülkenin önde gelen bankaları ihaleye katıldı. Komisyon değerlendirmesi sonucunda en yüksek teklifi sunan Ziraat Bankası ihalenin galibi oldu ve anlaşma belediye bünyesindeki 95 memur ve kadrolu işçiyi kapsayacak şekilde imzalandı.

Başkanın Açıklaması

Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, imza töreni sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren belediye çalışanlarımız bizim için çok kıymetli. Onların ekonomik anlamda rahatlamasına katkı sunacak her adımı atmaya devam edeceğiz. Promosyon ihalesine katılım gösteren tüm bankalara teşekkür ediyor, ihaleyi kazanan Ziraat Bankası'nı tebrik ediyorum. Sağlanan 97 bin TL'lik bu önemli katkının tüm personelimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum."

İhalenin sonucu, belediye personelinin ekonomik durumuna yönelik atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor ve uygulamanın çalışanlara kısa vadede doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.