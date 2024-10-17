Zirai Don Tehlikesi: Meteorolojiden Önemli Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Zirai Don Uyarısı

İç Anadolu, İç Ege, Göller Yöresi'nin yüksek kesimleri ile Karadeniz'in iç bölgeleri ve Doğu Anadolu'da zirai don tehlikesi bekleniyor.

Soğuk Hava Etkisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tahminlerine göre Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın bu bölgelerde zirai dona yol açabileceğini duyurdu. Özellikle tarım arazilerinde olumsuz etkiler yaratabilecek bu durumun, önümüzdeki hafta ortasına kadar devam etmesi öngörülüyor. Tarım Üreticilerine Dikkat!

Bu uyarıya göre, çiftçilerin ve tarım üreticilerinin önlem alması ve tedbiri elden bırakmamaları önem taşıyor.