Zohran Mamdani New York Belediye Başkanlığını Kazandı

ABD’nin New York şehrinde düzenlenen belediye başkanlığı seçimlerini Demokrat Parti adayı Zohran Mamdani kazandı. Eski Demokrat Belediye Başkanı Eric Adams'ın çekilmesinin ardından yapılan yarışta Mamdani, oyların yaklaşık %54'ünü alarak zaferini ilan etti.

Seçim Sonuçları

Queens merkezli kampanyasıyla geniş bir seçmen kitlesine ulaşan Mamdani, Uganda doğumlu ve Hindistan kökenli ebeveynlere sahip bir aday olarak New York'un ilk Müslüman belediye başkanı, Afrika doğumlu ilk belediye başkanı ve Güney Asya kökenli ilk belediye başkanı oldu. Mamdani’nin en yakın rakibi bağımsız aday Andrew Cuomo ise oyların yaklaşık %40'ını aldı.

Zafer Konuşması

Brooklyn Paramount tiyatrosunda düzenlenen seçim sonrası kutlamada binlerce destekçisine hitap eden Mamdani, destekçilerine teşekkür ederek, "Bu şehir, artık sadece zenginlerin değil, herkesin New York’u olacak. Bu hareketi birlikte kurduk. New York artık umudun, adaletin ve dayanışmanın şehri olacak" dedi.

Kent yönetiminde kapsayıcı bir politika izleyeceğini vurgulayan Mamdani, "Bizi bölmeye çalışanlara karşı, New York’u birleştireceğiz. Bu şehirde artık herkesin sesi duyulacak" diye konuştu.

Yeni Başkanın Politik Vurguları

Mamdani, seçim zaferini "Bu şehrin siyaseti tarafından sıkça unutulan insanlar için, Senegalli taksi şoförlerinden Özbek hemşirelere ve Trinidadlı mutfak işçilerine kadar herkes için bir zafer" şeklinde niteledi. Ayrıca, "Bu şehir sizin şehrinizdir ve bu demokrasi de sizin demokrasinizdir" ifadelerini kullandı.

New York'ta farklı kimliklerin temsil edileceğini vurgulayan Mamdani, "New York, 1 milyondan fazla Müslüman’ın ait hissettikleri bir yer olacak" dedi ve antisemitizme karşı kararlı duruş sözü verdi: "Yahudi New Yorklularla birlikte dimdik duracak bir belediye binası inşa edeceğiz ve antisemitizme karşı mücadelede asla taviz vermeyeceğiz."

Konuşmasında doğrudan Donald Trump'a seslenen Mamdani, "Turn the volume up! (Sesini aç!) Beni dinlediğini biliyorum. Bize ulaşmak istiyorsanız, önce hepimize ulaşmanız gerekir" diyerek, "Trump gibi milyarderlerin vergilerden kaçmalarına ve vergi indirimlerinden istifade etmelerine imkan tanıyan yolsuzluk kültürünü sonlandıracağız" taahhüdünde bulundu. Mamdani ayrıca kötü ev sahiplerini hesap vermeye zorlayacaklarını ve sendikaların yanında durarak işçi haklarını genişleteceklerini belirtti.

Mamdani’nin önümüzdeki haftalarda görevi devralması bekleniyor.

Siyasi Destek ve Tepkiler

Seçim sürecinde Mamdani’ye destek veren Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, "Zohran’ın zaferi, bu şehrin vicdanının galip geldiğinin göstergesidir" şeklinde konuştu.

Vermont Senatörü Bernie Sanders ise Mamdani’nin mücadelesini "halkın gücünün zaferi" olarak nitelendirerek, "Bu, sadece bir seçim değil, yeni bir toplumsal hareketin başlangıcıdır" dedi.

Kaybeden bağımsız aday Andrew Cuomo ise seçim gecesi yaptığı kısa açıklamada, "Sonuçları saygıyla karşılıyorum. New York halkı kararını vermiştir" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN NEW YORK ŞEHRİNDE YAPILAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ DEMOKRAT PARTİ ADAYI VE İLK MÜSLÜMAN NEW YORK BELEDİYE BAŞKANI ADAYI ZOHRAN MAMDANİ KAZANDI.