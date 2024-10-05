Zonguldak-Alaplı Kara Yolunda İstitat Duvarı Çöktü

Zonguldak-Alaplı Kaza Haberi

Zonguldak-Alaplı kara yolunda, Göktepe Altı mevkisinde meydana gelen istinat duvarı çökmesi nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde devam etmektedir.

Olayın Detayları

Önceki dönemlerde yaşanan heyelanların ardından inşa edilen istinat duvarının bir kısmı, sabah saatlerinde aniden çökmüş ve bu durum ulaşımda aksamalara yol açmıştır.

Güvenlik Önlemleri

Bölgedeki çökme olayının ardından, durumu haber alan polis ve Karayolları ekipleri hızla olay yerine yönlendirilmiştir. Ekipler, çökme alanında güvenlik önlemleri alarak, Alaplı-Karadeniz Ereğli yönünde geçişlere kontrollü olarak izin vermektedir.

Karayolları ekipleri, iş makineleriyle bölgede gerekli çalışmalara başlamak için hazır durumda beklemektedir. Olay sırasında yaşanan heyelan anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Zonguldak-Alaplı kara yolunda istinat duvarının bir bölümünün çökmesi sonucu ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Zonguldak-Alaplı kara yolunda istinat duvarının bir bölümünün çökmesi sonucu ulaşım kontrollü sürdürülüyor.