Zonguldak'da balıkçıların ağına bu kez balık değil mayın takıldı

Karadeniz Ereğli ilçesinde balık tutan balıkçılar, ağlarına deniz mayını bulaştığını fark etti. Bölgeye gelen Sualtı Savunma (SAS) timleri, tehlikeli maddeyi alarak güvenli bir yere götürdü. Deniz mayınının hangi döneme ait olduğu araştırılıyor.

Zonguldak'da balıkçıların ağına bu kez balık değil mayın takıldı
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Karadeniz Ereğli ilçesinde dün balık tutarken ağlarına deniz mayını bulaşan balıkçılar, mayını limana taşıyarak kıyıya çıkardı. Bölgeye İstanbul'dan Sualtı Savunma (SAS) timleri sevk edildi. SAS timleri, tehlikeli maddeyi alarak güvenli bir şekilde imha etti. Deniz mayınının hangi döneme ait olduğu araştırılıyor.

mayın

Karadeniz Ereğli ilçesinde dün balık tutarken ağlarına deniz mayını bulaşan balıkçılar, mayını limana getirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, tehlikeli maddeyi güvenli bir şekilde uzaklaştırdı. Ereğli Limanı, araç trafiğine yeniden açıldı. Deniz mayınının hangi döneme ait olduğu araştırılıyor.

ZONGULDAK'TA BALIKÇILARIN AĞINA MAYIN DOLAŞTI

Karadeniz Ereğli ilçesinde dün balık tutan balıkçılar, ağlarına top biçiminde bir madde bulaştığını gördü. Maddeyi limana taşıyan balıkçılar, kıyıya çıkardı. Cismin ne olduğunu anlamak için Sahil Güvenlik Komutanlığı'na haber verildi. Cismin deniz mayını olduğu ortaya çıktı.

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