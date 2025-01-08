Zonguldak'ta Balıkçılık Sezonu Bereket Getirdi!

Zonguldak’ta Balık Avcılığı Sezonu Başarılarla Dolu

Zonguldak'ta av sezonunun başlamasıyla birlikte bollaşan balıklar, hem tüketicilerin hem de balıkçıların yüzünü güldürüyor. 1 Eylül 2024'ten itibaren balıkçıların denizlerdeki çalışmaları devam ederken, 10 bin tonun üzerinde balık avlandı.

Balık Fiyatları ve Ürün Çeşitliliği

Son günlerde hava şartlarının da uygun olmasıyla birlikte balıkçılar, hamsi, istavrit ve mezgit gibi bol miktarda çeşitlerle limana geri dönüyor. Kentteki balık fiyatları ise şu şekilde belirlendi: istavrit ve hamsi kilogramı 70 ila 100 lira, mezgit 100 ila 200 lira, barbun 200 lira, zargana 200 ila 250 lira ve çinekop 300 lira şeklinde satışa sunuluyor.

Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Müdürü'nden Açıklamalar

Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Müdürü Bülent Aksu, sezonun bereketli geçtiğini belirtti. Aksu, bu yıl balık avcılığının geçen sezona göre daha yüksek olduğunu vurguladı:

"Geçen yıl palamut yoktu, bu yıl var. Ürün çeşitliliği Karadeniz’de bollaştı. Bunların sebebi de il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri ile sahil güvenliğin yaptığı denetimlerle kaçak avcılığın önüne geçilmesi."

Aksu, bir zamanlar 50 liraya kadar düşen balık fiyatlarının, çeşitli etkenlere bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini de ekledi. Gelecek dönemde istavrit ve çinekop çeşitlerinin devam edeceğini beklediklerini ifade eden Aksu, "Eylül ayı itibarıyla kentte, 10 bin tonun üzerinde balık yakalandı ve bu durum kent ekonomisine büyük katkı sağladı." dedi.

Balık tüketimini artıran bu bereketli sezon, hem vatandaşların uygun fiyatlarla balık yemesine hem de balıkçıların kazanç elde etmesine olanak sağlıyor.

Zonguldak'ta av sezonunun açılmasından bu yana 10 bin tonun üzerinde balık avlandı. Tezgahları süsleyen balıklara, tüketiciler de ilgi gösteriyor.

Zonguldak'ta av sezonunun açılmasından bu yana 10 bin tonun üzerinde balık avlandı. Tezgahları süsleyen balıklara, tüketiciler de ilgi gösteriyor.