Zonguldak'ta Banka Personeline Adli Kontrol: Müşterileri Zarara Uğrattı

Zonguldak'ta Banka Şüphelisi Adli Kontrol Altında

Zonguldak'ta, işlemlerini yaptığı engelli ve yaşlı bireylere eksik ödeme yaparak zarara uğrattığı iddia edilen bir banka personeline adli kontrol tedbiri uygulandı. Karadeniz Ereğli ilçesinde görev yapan A.E., kendisine eksik ödeme yapıldığını fark eden bir müşterinin bildirmesi üzerine tartışmalı bir sürece girdi.

Güvenlik Kamerası İncelemeleri

Yapılan güvenlik kamerası incelemeleri, A.E.'nin ödemeleri eksik yaparak dekontları müşterilere imzalattıktan sonra çöpe attığını ortaya koydu. Bu süreçte, yaklaşık 400 engelli ve yaşlı kişinin 500 bin lira civarında zarara uğradığı belirlendi.

Adli Süreç ve Bankanın Hareketleri

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlik tarafından yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılan şüpheli, sürecin devam etmesi nedeniyle mahkemeye yürütülmesi için hazır bulunacak. Öte yandan, bankanın ise eksik ödenen paraları mağdurların hesaplarına yatırdığı bilgisi edinildi.