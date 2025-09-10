Zonguldak'ta Belediye Kafesine Zarar: Güvenlik Kamerası O Anları Kaydetti

Zonguldak Liman Caddesi'ndeki belediye kafede 3 Eylül'de kimliği belirsiz 4 kişi eşyaları tahrip etti; olay güvenlik kamerasına yansıdı, savcılığa suç duyurusu yapıldı.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 17:56
Zonguldak'ta Belediye Kafesine Zarar: Güvenlik Kamerası O Anları Kaydetti

Zonguldak'ta belediye kafe eşyalarına saldırı güvenlik kamerasında

Zonguldak Belediyesinin işlettiği kafenin eşyalarına zarar verilmesi anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Liman Caddesi'ndeki adliye binasının önünde bulunan kafede meydana geldi.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, 3 Eylül tarihinde kafeye gelen kimliği belirsiz 4 kişi, oturak olarak kullanılan "armutlara" ve masalara zarar verdi. Saldırı anları, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Belediyenin tepkisi ve hukuki süreç

Belediye yetkilileri, şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına kamu malına zarar vermekten suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sosyal medya paylaşımı

Belediyenin sosyal medya hesabından, video "yorumsuz" notuyla paylaşıldı. Paylaşımda ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Kamu malı, milletin alın teridir. Ona zarar vermek, geleceğimize zarar vermektir."

Gelişmeler geldikçe bildirilecektir.

İLGİLİ HABERLER

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Anne ve 5 Yaşındaki Kızının Ölümü: 15 Yaşındaki Oğlu Tutuklandı
2
İsrail, Gazze'de 360 Noktayı Hedef Aldı: İşgal Planı Devrede
3
TİKA'dan Tokar'da Sudanlı Çiftçilere Tohum ve Tarım Desteği
4
CHP Beykoz İlçe Başkanı Taştan: Genel Merkez Baskısı ve Meclis İstifaları
5
Samsun'da Gökgürültülü Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
6
Bakan Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic'i İstanbul'da Kabul Etti
7
Kanada, Doha'daki Hamas Heyetine Saldırı Sonrası İsrail ile İlişkileri Yeniden Değerlendiriyor

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek