Zonguldak'ta Belediye Kafesine Zarar: Güvenlik Kamerası O Anları Kaydetti

Zonguldak'ta belediye kafe eşyalarına saldırı güvenlik kamerasında
Zonguldak Belediyesinin işlettiği kafenin eşyalarına zarar verilmesi anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Liman Caddesi'ndeki adliye binasının önünde bulunan kafede meydana geldi.
Olayın ayrıntıları
Edinilen bilgilere göre, 3 Eylül tarihinde kafeye gelen kimliği belirsiz 4 kişi, oturak olarak kullanılan "armutlara" ve masalara zarar verdi. Saldırı anları, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Belediyenin tepkisi ve hukuki süreç
Belediye yetkilileri, şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına kamu malına zarar vermekten suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sosyal medya paylaşımı
Belediyenin sosyal medya hesabından, video "yorumsuz" notuyla paylaşıldı. Paylaşımda ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Kamu malı, milletin alın teridir. Ona zarar vermek, geleceğimize zarar vermektir."
Gelişmeler geldikçe bildirilecektir.