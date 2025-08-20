Zonguldak'ta 'İndirimli Tatil' Dolandırıcılığı: Kadın Tutuklandı

Zonguldak'ta 'İndirimli Tatil' Vaadiyle Dolandırıcılık İddiası

KOM ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda eş gözaltına alındı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, lüks otellerde ucuz tatil vaadiyle yaklaşık 300 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen Ö.K. ve eşi İ.K. hakkında çalışma başlattı.

Şüpheliler, yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda Burdur'da gözaltına alındı ve ifadelerinin alınmasının ardından Zonguldak'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, eşi İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

