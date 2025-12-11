DOLAR
Zonguldak'ta KYK Yurdunda Öğrenci İrem Gül Karakuş 9. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Zonguldak Kozlu'da KYK yurdundan düşen Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencisi İrem Gül Karakuş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 22:36
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 22:36
Zonguldak'ta KYK yurdunda genç öğrenci yaşamını yitirdi

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, KYK'ya ait öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencisi İrem Gül Karakuş, dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yurdun 9. katından düştü.

Edinilen bilgilere göre, Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı 2. sınıf öğrencisi Karakuş'un düşüşünü gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan genç kız, BEUN Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma başlatıldı

Olayın ardından polis ekiplerinin geniş çaplı inceleme başlattığı öğrenildi. Yetkililer, olayın oluş nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Rektörün açıklaması

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Karakuş’un vefatıyla ilgili yayımladığı mesajda şunları kaydetti: "Üniversitemiz Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı ikinci sınıf öğrencisi İrem Gül Karakuş’u ani olarak kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kıymetli öğrencimize Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve üniversitemiz camiasına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun".

