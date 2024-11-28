Zonguldak'ta Tırın Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta meydana gelen üzücü bir kazada, tırlara çarpması sonucu ağır yaralanan İbrahim P. (72), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Bülent Ecevit Caddesi'nde yaşandı. Tırın sürücüsü Ç.K. tarafından kullanılan 67 AEG 201 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim P.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tırın altında kalan İbrahim P, ağır yaralanarak olay yerinden 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ne yazık ki, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen İbrahim P. kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza sonrası güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, güzergah üzerinde ulaşımı kontrollü bir şekilde sağladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Zonguldak'ta tırın çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı. Güzergahta güvenlik önlemi alan polis ekipleri, ulaşımı bir süre kontrollü sağladı.

Zonguldak'ta tırın çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı. Güzergahta güvenlik önlemi alan polis ekipleri, ulaşımı bir süre kontrollü sağladı.