Zonguldak'ta Tomruk Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Sağ Salim Kurtuldu

Zonguldak'ta Tır Devrildi, Sürücü Sağ Kurtuldu
Zonguldak'ta meydana gelen bir kazada, tomruk yüklü bir tır devrildi. S.D. isimli sürücünün kullandığı 41 NP 433 plakalı tır, Zonguldak-Ankara kara yolu üzerindeki Sapça mevkisi'nde kontrolden çıktı.
Kaza sonucunda, tırın dorsesindeki tomruklar yol kenarına savruldu. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, sürücünün kazayı yara almadan atlattığı belirlendi.
Ekipler, yolda güvenlik önlemleri alarak kazanın etkilerini azaltmaya çalıştı. Devrilen tırın kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.
Zonguldak'ta devrilen tomruk yüklü tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kazada tırın dorsesindeki tomruklar yol kenarına saçıldı.
Zonguldak'ta devrilen tomruk yüklü tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kazada tırın dorsesindeki tomruklar yol kenarına saçıldı.