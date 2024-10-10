Zorunlu Eğitimin 12. Yılı Değerlendirildi

Enstitü Sosyal'den Önemli Çalıştay

Enstitü Sosyal, 12. Yılında 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Değerlendirme Çalıştayı düzenledi. Çalıştay, Üsküdar'daki Enstitü Sosyal'de gerçekleşti.

4+4+4 Eğitim Sisteminin Etkileri

Çalıştayda, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Turgay Öntaş konuştu. 2012 yılında yürürlüğe giren 4+4+4 eğitim sisteminin bu yıl 12. kez değerlendirildiğini hatırlatan Öntaş, ilkokula başlama yaşının değiştirilmesinin çocukların akademik performansı üzerindeki etkilerini araştırdıklarını belirtti.

Öntaş, "Bu yeni düzenlemeyle erken yaşta okula başlayan çocuklar arasında akademik başarıda bir düşüş gözlemlendi," dedi. Bu durumun iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Öntaş, "Kişisel gözlemlerle ve anekdot tarzı verilerle bu yapı değerlendirilemez," ifadelerini kullandı.

Rehberlik ve Yönlendirme Önemli

Kandilli Kız Lisesi Müdürü Mine Kılıç ise, 4+4+4 sisteminin lisede dördüncü sınıfa gelen öğrencileri sadece üniversite sınavına yönlendirdiğini belirtti. Kılıç, "Öğrencilerin akademik olarak doğru yönlendirilmesi için iyi bir rehberliğe ihtiyaç var," diye vurguladı.

Kılıç, bir çocuğun yeteneklerini değerlendirmek için sistemin esnek olması gerektiğini ifade etti. "Çocukların müzik veya spor yeteneklerini desteklemeliyiz. Aksi takdirde potansiyellerini kaybederiz," dedi.

Eğitimcilerin Rolü ve İş Dünyası ile Entegrasyon

Eğitim Danışmanı Ali Gökhan Er, yıllarca üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra sivil toplum kuruluşlarıyla gönüllü eğitim çalışmaları yürüttüğünü belirtti. Er, Batı Avrupa ülkelerinde meslek liselerinden mezun olanların iş bulma oranının oldukça yüksek olduğunu, Türkiye'de ise bu oranın çok düşük kaldığını ifade etti.

Er, "Eğitim sisteminin, iş dünyasının taleplerine uygun bir şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Aksi takdirde, meslek liselerinden mezun olan öğrencilerin iş bulma şansı giderek azalacak," şeklinde konuştu.