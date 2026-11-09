1. Lig'de 14 haftanın kaderi: liderlik, istikrarlı ekipler ve düşme savaşı

hafta 14 bilançosu:

Trendyol 1. Lig'de 14 haftalık periyot milli ara öncesi tamamlandı. Sezona göre şekillenen tablo, zirvede iddialı üç takım ve altlarda kızışan bir düşme mücadelesi ortaya koyuyor. Bursaspor 32 puanla liderlik koltuğunda otururken, Kayserispor 30 puanla ikinci, Iğdır FK ise 28 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

üst sıralarda kim ne yaptı:

Bursaspor topladığı 32 puanla genel tabloyu belirleyen ekip konumunda. Kayserispor hücumdaki etkinliğiyle dikkat çekiyor; ligin en golcü takımı olan Kayseri temsilcisi rakip fileleri 33 kez havalandırdı. Savunma dengesinin kurulmasında ise Kayserispor ve Iğdır FK öne çıkıyor; iki takım da kalesinde sadece 11 gol gördü.

Iğdır FK'nın yükselişi ve yenilmezlik serisi:

Iğdır FK sezonun başından itibaren istikrarlı bir grafik sergiledi ve son 11 maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Bu süreçte 7 galibiyet, 4 beraberlik alarak puan tablosunda üst sıralara tırmandı ve zirve yarışının güçlü adaylarından biri haline geldi.

gol krallığı ve bireysel performanslar:

Gol krallığı yarışında Bursasporlu Kelechi Iheanacho attığı 17 golle liderliğini sürdürüyor. Onu 11 golle Daniel Moreno takip ederken, Rey Manaj ve Taulant Seferi ise 10ar golle listede üst sıralarda yer alıyor. Bu isimlerin formu, takımlarının sezonun kalan bölümündeki hedefleri açısından belirleyici olacak.

alt sıralarda nefesler tutuldu:

Alt sıralarda çekişme sürüyor. Ligin son dört basamağında Manisa FK, Sivasspor, İstanbulspor ve Boluspor bulunuyor. Manisa FK 13 puanla 17., aynı puana sahip Sivasspor 18. sırada yer alıyor. İstanbulspor 8 puanla 19. basamakta bulunurken, Boluspor 1 maçı eksik olmasına rağmen 4 puanla son sırada yer alıyor. Bu tablo, ligin ikinci yarısında alt sıralarda değişkenlik yaşanabileceğine işaret ediyor.

Milli aranın ardından takımların form durumları, sakatlıklar ve transfer gelişmeleri sezonun geri kalanında dengeleri yeniden şekillendirebilir. İlk 14 haftanın verileri, hem üst hem alt sıralarda hangi ekiplerin öne çıktığını net biçimde gösteriyor; bundan sonra gelmesi muhtemel değişimler, özellikle hücum gücü ve savunma direnciyle belirlenecek.

TRENDYOL 1. LİG'DE 14 HAFTALIK BÖLÜM GERİDE KALIRKEN, MİLLİ ARA ÖNCESİNDE BURSASPOR 32 PUANLA LİDERLİK KOLTUĞUNDA YER ALDI. KAYSERİSPOR 30 PUANLA İKİNCİ, IĞDIR FK İSE 28 PUANLA ÜÇÜNCÜ SIRADA BULUNUYOR.