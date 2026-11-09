Ege yıldızları U14 Muğla hokey ligini lider tamamladı

Turnuva özeti

Muğla’da düzenlenen U14 Muğla Hokey Ligi, oynanan karşılaşmaların ardından tamamlandı. Genç sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne olan organizasyonda Ege Yıldızları turnuvayı birinci sırada tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı. Etkinlik, bölgedeki genç yeteneklerin sahada kendilerini göstermeleri ve hokeyin daha geniş kitlelere tanıtılması adına önemli bir fırsat sundu.

Sıralama ve takımların durumu

Turnuvayı sırasıyla Muğla Hokey Kulübü ikinci, Bodrum Gündoğan Spor Kulübü üçüncü ve Köyceğiz Göl Spor Kulübü dördüncü olarak tamamladı. Takımlar arasındaki mücadele, sporcu profili ve oyun disiplini lig boyunca gözlemlenebilir düzeydeydi; organizasyon genç sporcuların gelişimini destekleyecek bir platform olarak dikkat çekti.

Yetkililerin değerlendirmesi

Muğla Hokey İl Temsilcisi Serkan Şen, organizasyonun başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Şen, Muğla hokeyinin gelişmesi ve çocukların sporla buluşması adına bu tür organizasyonlara büyük önem verdiklerini belirtti. Ayrıca destekleri için Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş ile kulüplere, antrenörlere, hakemlere, sporculara, velilere ve diğer destekçilere şükranlarını sundu.

Şen, dereceye giren takımları tebrik ederek, Muğla’da hokeyin daha geniş kitlelere ulaşması ve genç sporcuların ulusal düzeyde daha büyük başarılara imza atması için çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

U14 MUĞLA HOKEY LİGİ’NDE ŞAMPİYON MİKROMAN MADEN EGE YILDIZLARI