19 Mayıs Lisesi mezunlarından yeni bina çağrısı: yüzüncü yılda inşaata başlanması talebi

19 Mayıs Lisesi mezunları sürecin takipçisi olacak

Samsun 19 Mayıs Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Piraye Özgün, okul binasının yıkım kararına karşın yeni binanın yapımına ilişkin henüz bir karar alınmadığını belirterek, sürecin yakından izleneceğini ifade etti. Dernek, okulun köklü geçmişine vurgu yaparak yetkililerden kısa sürede somut adım bekliyor.

yıkım kararı ve belirsizlik:

İlkadım ilçesi Lise Caddesi'ndeki okul binası, depreme dayanıklı olmaması ve eskimesi gerekçesiyle yıkım kararı alındı. Bu eğitim-öğretim yılında öğrenciler, öğretimlerini Mithat Paşa Anadolu Lisesi bünyesindeki sınıflarda sürdürüyor. Öğrencilerin ve mezunların bulunduğu grup, yıkılacak binanın önünde açıklama yaparak hem yıkım hem de yeni yapım kararının eş zamanlı planlanmamasına tepki gösterdi.

Özgün, 'İnsanlar gibi binalar da belli bir zamana yenildiği söylendi. Yalnız çekinceli olduğumuz tek konu, binanın yıkım kararı alınmasına rağmen yapım kararının alınmamış olması' diyerek, projelendirme ve inşaat sürecinin gecikmesine yönelik endişeleri dile getirdi.

okulun 100. kuruluş yılı beklentisi:

Dernek başkanı ayrıca 1927 yılında kurulan 19 Mayıs Lisesi'nin bu yıl yüzüncü kuruluş yılını kutladığını hatırlattı ve yeni okul binasının bu dönemde inşaata başlamasını talep etti. Özgün, okulun hem ulusal hem de uluslararası arenada başarı göstermiş mezunları olduğunu belirterek, 'Bu marka okulun, Cumhuriyet okulu kimliğinin korunması gerektiğini' vurguladı.

öğrencilerin eğitim süreci ve C Blok endişesi:

Mevcut öğrencilerin eğitim sürekliliği dernek için öncelikli konu. Özgün, C Blok'ta eğitim gören öğrencilerle yapılan görüşmelerden hareketle, bu bloktaki gençlerin ikinci yıllarını sürdürdüğünü ve alınan bilgilere göre eğitimin mart ayına kadar devam edeceğinin iletildiğini aktardı. Dernek, C Blok için güvenlik ve devamlılık sağlanmadan merkezi yerlerden öğrencilerin uzaklaştırılmasının yaratacağı sorunlara dikkat çekti.

'C Blok'ta eğer güvenliyse, öğrenciler burada eğitime devam edebiliyorsa, misafir öğrenci konumundaki ev sahibi öğrenciler neden merkezden uzağa götürülüyor ve bunun oluşturacağı sorunları neden onlar çekiyor?' sözleriyle Özgün, uygulamadaki eşitsizliğe işaret etti.

ulaşım zorlukları ve spor takımlarının durumu:

Özgün, çevre ilçelerden, özellikle Tekkeköy'den gelen öğrencilerin yeni yerleşimlerle birlikte ikinci bir vasıta kullanımına zorlandığını, bunun aileler üzerinde ekonomik ve lojistik baskı oluşturduğunu söyledi. Ulaşım sıkıntısının okulun spor takımları üzerinde de etkisi olduğunu belirten Özgün, hentbol, voleybol ve basketbol ekiplerinden bazılarının dağılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Dernek, öğrencilerin yakın okullarda kalması yönündeki girişimlerin sonuçsuz kaldığını ve bu nedenle sorunun yetkililer tarafından ivedilikle ele alınmasını talep ediyor.

öğretmenler için destek çağrısı:

Süreçten öğretmenlerin de olumsuz etkilenebileceğine dikkat çeken Özgün, norm fazlası nedeniyle oluşabilecek mağduriyetlerin önlenmesi için yetkililerden destek istedi. Dernek, okulun tarihsel kimliğinin korunmasının sadece bina meselesi olmadığını, öğretmenlerin statüsü ve öğrencilerin haklarının korunmasının da süreçte öncelik olması gerektiğini belirtti.

Özgün son olarak, 'Okulumuzun mezunu olmaktan her zaman gurur duyuyoruz. Bizden sonra yetişecek öğrencilerin de aynı gururu taşımalarını istiyoruz' diyerek mezuniyet geleneğinin sürdürülmesi beklentisini yineledi ve yetkililere çağrıda bulundu.

SAMSUN 19 MAYIS LİSESİ MEZUNLAR DERNEĞİ BAŞKANI PİRAYE ÖZGÜN, OKUL BİNASININ YIKIM KARARININ ALINMASINA RAĞMEN YENİ BİNANIN YAPIM KARARININ HENÜZ ALINMAMASINA DİKKAT ÇEKEREK, SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAKLARINI SÖYLEDİ. ÖZGÜN, OKULUN 100. KURULUŞ YILINDA YENİ BİNA İNŞAATININ BAŞLATILMASINI TALEP EDERKEN, ÖĞRENCİLERİN ULAŞIM SORUNLARI VE OKULUN SPOR TAKIMLARININ YAŞADIĞI SIKINTILARA DA DİKKAT ÇEKTİ.