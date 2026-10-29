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29 Ekim'de İstanbul yollarında alışılmadık sessizlik

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 29'a geriledi; D-100 ve TEM otoyolları başta olmak üzere yollar boş kaldı, görüntüler havadan alındı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 14:19

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EDİTÖR: Aslı Han

29 Ekim'de İstanbul yollarında alışılmadık sessizlik

29 Ekim'de kent genelinde trafik sakinliği

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatilinde İstanbul trafiği belirgin şekilde azaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi CepTrafik verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu %29 olarak ölçüldü. Günün normal işleyişindeki yoğunluğa kıyasla bazı ana arterlerde araç sayısında ciddi düşüş göze çarptı.

veriler ne gösterdi:

İBB verilerinde bölgesel dağılımda Avrupa Yakası için trafik yoğunluğu %33, Anadolu Yakası için ise %26 olarak kaydedildi. Özellikle şehir içi ulaşımın en yoğun olduğu D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda beklenen kalabalık yerini boş yollara bıraktı. Bu düşüş, kent içi hareketliliğin tatil günlerine özgü azalma eğilimini doğruluyor.

havadan görüntüler ve gözlemler:

Boş kalan ana arterler ve kavşaklar havadan görüntülendi; görseller, sokak ve otoyollarda normal iş günlerine göre belirgin bir sakinlik olduğunu ortaya koydu. Trafikteki azalma, toplu taşıma ve şehir içi dolaşımda da rahatlama sağlayarak ulaşım akışını kolaylaştırdı. Yetkililer kayıtlı veriler üzerinden günlük ve bölgesel karşılaştırmalar yapmaya devam ediyor.

Rutin günlerde yoğunluğun en yüksek olduğu güzergâhların tatil günlerinde nasıl sakinleştiği, trafik yönetimi ve planlaması açısından önemli bir veri sunuyor. İstanbul'da 29 Ekim'de ölçülen bu düşüş, tatil kaynaklı hareketlilik değişimlerinin somut bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.

29 Ekim&#039;de yollar boş kaldı

29 Ekim'de yollar boş kaldı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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