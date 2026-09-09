Kontrolden çıkan otomobil site içinde park halindeki araca ve duvara çarptı

site içinde yaşanan çarpışma güvenlik kameralarına yansıdı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir sitede meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobil önce park halindeki bir araca, ardından site güvenlik kulübesinin duvarına çarparak durdu. Olay anı siteye ait güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza nasıl gelişti:

Görüntülerde sürücünün ani bir hakimiyet kaybı sonrası aracın yönlendirilmesinde başarısız olduğu, aracın ilk olarak park halindeki araca çarptığı ve ardından güvenlik kulübesinin duvarına çarparak durduğu görülüyor. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

inceleme ve sonuç:

Olayda ölen veya yaralanan olmadı. Kazayla ilgili olarak gerekli birimler tarafından inceleme başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

Önce park halindeki araca, ardından duvara çarptı...O anlar kamerada