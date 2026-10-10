40 yıl sonra Bağlıca'da yeniden çeltik bereketi

Bağlıca'da tarlarda yeniden çeltik mesaisi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Bağlıca Köyünde yaklaşık 40 yıl aradan sonra yeniden çeltik ekimi yapıldı. Bu yıl ekilen 50 dönümlük alandan 10-15 ton pirinç elde edilmesi bekleniyor; köyde tamamına yayılması halinde potansiyel alanın 600 dönüm olduğu aktarılıyor.

neden bırakılmıştı:

Bağlıca Köyü Muhtarı Emiral Karagay üretime verilen aranın temel nedenini köyden kente göç ve genç nüfusun azalması olarak özetliyor. Karagay, 'İnsanların göçünden dolayı. Köyde genç kalmadı, hep yaşlı insanlar kaldı. İnşallah bundan sonra canlandırmaya çalışacağız' diyerek yeniden üretimi canlandırma çabasına vurgu yaptı.

hasat süreci ve iş gücü:

Çeltik bu yıl mayıs ayında ekildi; hasadın eylül ve ekim aylarında yapılacağı belirtiliyor. Karagay, hasat döneminde tarlarda genellikle 50-60 kişinin çalıştığını, işin zorluğuna dikkat çekerek '6 aylık çocuk gibi. İçinden çıkmayacaksın, devamlı otunu ayıklayacaksın' ifadelerini kullandı. Geçmişte orakla biçme ve geleneksel dövme yöntemleri kullanılırken, biçerdöverlerin devreye girmesiyle işlerin bir ölçüde kolaylaştığı aktarıldı.

Köy sakinlerinden Akkız Burhan ise üretimin yeniden başlamasının hane gelirine katkı sağlayacağını vurguladı: 'Çok güzel oldu, gelir kaynağı oldu millete. Başkanımız destekliyor.' Burhan geçmişte kadınların balçığa, çamura girerek ot ayıkladıklarını, şimdi ise traktör ve çiftçilik ekipmanlarının işleri kolaylaştırdığını anlattı. Yaz aylarında köyde ortalama 25-30 kişinin bulunduğu, kışın ise 4-5 kişinin kaldığı bilgisi de paylaşıldı.

Bağlıca pirincinin yöresel özelliklerine de değinildi; Karagay, Kızılcahamam pirincine halk arasında 'çömlek patlatan' denildiğini belirterek ürünün artımlı olma ve lezzet özelliklerine dikkat çekti.

yerel destek ve gelecek beklentisi:

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acarın da katıldığı hasat töreninde çiftçiler ve köy sakinleri üretimin yeniden başlamasından memnuniyet duydu. Belediye ve köy yöneticileri, üretimin sürdürülmesi ve gençlerin tarıma katılımı ile çeltik tarımının bölge için sürdürülebilir bir gelir kaynağına dönüşebileceğini ifade etti. Hasadın ardından çeltik ürünleri fabrikaya gönderilip işlendikten sonra sofralara ulaşacak.

40 yıl sonra gelen bereket: Tarlalarda yeniden çeltik mesaisi