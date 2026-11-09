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52 Orduspor’da taraftar desteğiyle liderlik sürüyor

Sakaryaspor galibiyetiyle 5 puan öne geçen 52 Orduspor, başkan Şükrü Bodur'un taraftarlara teşekkür ettiği dayanışmayla liderliğini koruyor.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 14:12

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

52 Orduspor’da taraftar desteğiyle liderlik sürüyor

puan durumu:

TFF 2. Lig Kırmızı Grup lideri 52 Orduspor, bay geçeceği haftaya en yakın rakibi Sakaryaspor ile arasında 5 puan farkla girdi. Takımın kazandığı son maç ve elde edilen puan avantajı, ligin önümüzdeki haftalarında kritik bir avantaj sağlıyor.

taraftarların rolü:

52 Orduspor Kulüp Başkanı Şükrü Bodur, Sakaryaspor karşısında alınan galibiyetin camiayı sevince boğduğunu belirterek, bu başarıda taraftarların büyük katkısının olduğunu ifade etti. Başkan Bodur, Öncelikle olumsuz hava şartlarına rağmen 19 Eylül Stadyumu’nu doldurarak takımımızı bir an olsun yalnız bırakmayan büyük taraftarımıza, Bozukkale, Çılgınlar, Mor Şimşekler taraftar gruplarımıza ve Fatsa’dan gelerek desteğini esirgemeyen Fatsa Belediyespor taraftar grubu Fatsa Gençlik taraftar grubuna yürekten teşekkür ediyorum. Daha önce de ifade ettiğim gibi, bu bir taraftar hareketidir. Dün sahada kazandığımız üç puanda tribünlerden yükselen sesin, inancın ve desteğin çok büyük payı vardır. Bu birlikteliğin bizi liderliğe taşıdığını görüyoruz. İnanıyorum ki aynı inanç ve dayanışmayla sezon sonunda hedefimize ulaşacağız. Arkamızda kocaman bir Ordu varken bu yolun sonunun şampiyonluk olacağına inancımız tamdır. Kimsenin şüphesi olmasın; biz bu hedefe hep birlikte yürüyeceğiz

hedef ve beklentiler:

Bodur'un vurguladığı birliktelik, yönetim ve taraftar arasında kurulan güçlü bağın sezon sonu hedefleri açısından belirleyici olacağını gösteriyor. Kulüp içindeki moral yükselişi ve saha dışındaki destek, özellikle bay geçen haftaların ardından gelecek müsabakalarda takımın motivasyonunu yüksek tutacak. Yönetim ve taraftarların aynı hedefe odaklanması, 52 Orduspor için sezonun kalan bölümünde kritik bir avantaj olarak öne çıkıyor.

52 ORDUSPOR KULÜP BAŞKANI ŞÜKRÜ BODUR

52 ORDUSPOR KULÜP BAŞKANI ŞÜKRÜ BODUR

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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