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Elazığspor zirvede tek başına kaldı

Seza Çimento Elazığspor, 10. haftada Şanlıurfaspor'u 1-0 yenip Aliağa FAŞ ile Muşspor'un berabere kalmasıyla Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 25 puanla liderliğini sürdürdü.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 13:23

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Elazığspor zirvede tek başına kaldı

maç özeti:

Seza Çimento Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup 10. hafta karşılaşmasında sahasında Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste kritik bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla bordo-beyazlı ekip, ligdeki konumunu korudu.

sıralamaya etkisi:

Aliağa FAŞ ile Muşspor arasındaki maçın beraberlikle sonuçlanması sonrası Elazığspor, grup tablosunda rakiplerinden ayrılarak 25 puanla tek başına zirveye yerleşti. Bu gelişme, takımın averajla sürdürdüğü liderlikten tek başına lider konumuna yükselmesine yol açtı.

11. hafta ve hazırlıklar:

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 11. haftasında Elazığspor, deplasmanda Efor Çay Erbaaspor ile karşılaşacak. Kulüpte, bu zorlu deplasman maçı için hazırlıklara ara verilmeden başlandığı bildirildi.

ELAZIĞSPOR BEYAZ GRUPTA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

ELAZIĞSPOR BEYAZ GRUPTA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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