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Gemlik Sümerbey FSK'ta Mesut Çaytemel teknik direktörlüğe başladı

Bursaspor pilot takımı Gemlik Sümerbey FSK, profesyonel futbolcu Mesut Çaytemel ile teknik direktörlük sözleşmesi imzaladı; kulüp yüksek başarı hedefliyor.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 13:58

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Gemlik Sümerbey FSK'ta Mesut Çaytemel teknik direktörlüğe başladı

Mesut Çaytemel Gemlik Sümerbey FSK'ta göreve başladı

Gemlik Sümerbey FSK, Bursaspor'un pilot takımı olarak futbol A takımının teknik direktörlüğü için Mesut Çaytemel ile resmî sözleşme imzaladı. Çaytemel, teknik direktörlük kariyerine Gemlik temsilcisinde başlayacak.

futbolculuk geçmişi ve beklentiler:

Uzun yıllar profesyonel liglerde forma giyen Çaytemel'in kariyerinde Hatayspor'da yaşadığı şampiyonluklar ve kaptanlık görevleri öne çıkıyor. Ayrıca Altay, Giresunspor ve Boluspor deneyimleri, oyunculukta edindiği birikimi teknik alana taşımaya uygun görülüyor.

Kulüp yetkilileri, Çaytemel'in saha içindeki vizyonunu, disiplinini ve "kazanan" karakterini teknik adamlık felsefesiyle harmanlayacağını belirterek, bu deneyimin Gemlik Sümerbey için değerli olduğunu vurguladı.

yönetimin açıklaması:

Yönetim Kurulu, yeni teknik direktöre güven mesajı vererek başarılı bir sezon temennisinde bulundu. Kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Yönetim Kurulu olarak; futbola olan tutkusu, dinamizmi, modern futbol anlayışı ve başarıya olan inancıyla hocamızın bu yeni ve heyecan verici yolculuğunda kendisine olan güvenimiz tamdır. Teknik direktörlük kariyerinin her iki tarafa da hayırlı olmasını diler; Sayın Mesut Çaytemel’e Gemlik Sümerbey FSK ailesine \"hoş geldin\" diyerek, armamız altında nice zaferler yaşayacağımız başarılı bir sezon dileriz."

Kulüp yetkilileri, Çaytemel'in teknik kadrodaki rolünün sadece taktiksel değil aynı zamanda genç oyuncuların gelişimine katkı sağlaması yönünde de olacağını belirtti.

Mesut Çaytemel, futbolculukta edindiği tecrübeyi teknik direktörlüğe aktarırken Gemlik Sümerbey FSK ile birlikte kulübün hedeflerine ulaşmak için çalışacağını açıkladı.

BURSASPOR’UN PİLOT TAKIMI GEMLİK SÜMERBEY FSK, MESUT ÇAYTEMEL İLE SÖZLEŞME İMZALADI.

BURSASPOR’UN PİLOT TAKIMI GEMLİK SÜMERBEY FSK, MESUT ÇAYTEMEL İLE SÖZLEŞME İMZALADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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